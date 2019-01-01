В Україні тимчасово заборонили етиловий спирт





Про це повідомляє



"Відповідно до Конституції України... та на підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області щодо встановлення факту невідповідності лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна, вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/15513/01/02 за показником "Оптична густина": ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться в повідомленні.



У разі виявленні зразків цього лікарського засобу вилучити його з обігу вміщенням у карантин, проінформувати територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування стосовно виконання даного розпорядження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування спирту етилового 96%.Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби."Відповідно до Конституції України... та на підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області щодо встановлення факту невідповідності лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96% по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна, вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення № UA/15513/01/02 за показником "Оптична густина": ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 020319, виробництва ПАТ "Хімфармзавод "Червона зірка", Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - йдеться в повідомленні.У разі виявленні зразків цього лікарського засобу вилучити його з обігу вміщенням у карантин, проінформувати територіальний орган Держлікслужби за місцем розташування стосовно виконання даного розпорядження.

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