Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми





Автопригода трапилася уночі,



46-річний житель селища Цумань Ківерцівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості на заокругленні дороги виїхав на узбіччя та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.



Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля загинув. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.



Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком три роки.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП у Луцькому районі.Автопригода трапилася уночі, 19 травня минулого року, в селі Струмівка Луцького району , - пише ГУНП у Волинській області.46-річний житель селища Цумань Ківерцівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості на заокругленні дороги виїхав на узбіччя та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля загинув. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком три роки.

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