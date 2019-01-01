Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми
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Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП у Луцькому районі.
Автопригода трапилася уночі, 19 травня минулого року, в селі Струмівка Луцького району, - пише ГУНП у Волинській області.
46-річний житель селища Цумань Ківерцівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості на заокругленні дороги виїхав на узбіччя та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.
Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля загинув. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.
Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком три роки.
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Автопригода трапилася уночі, 19 травня минулого року, в селі Струмівка Луцького району, - пише ГУНП у Волинській області.
46-річний житель селища Цумань Ківерцівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості на заокругленні дороги виїхав на узбіччя та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.
Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля загинув. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.
Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком три роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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