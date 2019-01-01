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Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми

Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми
Суд виніс вирок винуватцю смертельної ДТП у Луцькому районі.

Автопригода трапилася уночі, 19 травня минулого року, в селі Струмівка Луцького району, - пише ГУНП у Волинській області.

46-річний житель селища Цумань Ківерцівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf у стані алкогольного сп’яніння, не вибрав безпечної швидкості на заокругленні дороги виїхав на узбіччя та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.

Внаслідок ДТП 26-річний пасажир автомобіля загинув. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого та заподіяло тяжкі тілесні ушкодження.

Луцький міськрайонний суд Волинської області, визнав водія винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами строком три роки.




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Теги: суд, аварія
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