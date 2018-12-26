До Шацьких озер прокладуть новий автошлях

Озеро Люцимер

Від Ратного до Шацька побудують дорогу практично з нуля та асфальтовану за новою технологією. Протяжність траси складатиме майже 60 кілометрів.Про це розповів заступник голови обласної державної адміністраціїпісля наради про готовність Шацьких озер приймати туристів на курортний період 2019.Дорога, яку називають «Польським шляхом», йде через Старовижівський район, Шацьк і прямує на Ратне. Проміжними пунктами є Кримно та Любохини, де поруч також є багато мальовничих озер, які планують об’єднати цією дорогою і дати нове життя навколишнім селам, що поступово занепадають.«Повна вартість дороги складатиме близько 400 мільйонів, а ми поки маємо п’яту частину коштів»,– каже Цьось про перший транш у сумі 75 мільйонів.Закінчити роботи планують уже впродовж наступних двох років, у цьому ж році сподіваються отримати від держави решту коштів на прокладання траси.Радник голови Волинської ОДАзазначив, що вже десь за місяць можна буде закладати капсулу під будівництво автошляху.Голова Волинської обласної держадміністраціїсхвально відгукнувся про таку ініціативу.Також один цікавий факт розповів місцевий житель. Він каже, що саме ця дорога колись була першим і основним шляхом доїзду до Шацька, а іноземних туристів навігатор і досі веде нею, як основною. Коли люди зупиняються біля озера Люцимер, яке поруч, то виникає питання, куди ж вони приїхали. Адже озеро і околиця зараз не в надто привабливому стані. Цим питанням місцева влада також вирішила зайнятися.