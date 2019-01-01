На Київщині атовець підірвав себе гранатою





Перед цим у чоловіка вже були спроби самогубства, повідомили в поліції Київщини. Відомо, що із зони проведення АТО загиблий повернувся два роки тому, - пише



"Після обіду чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов в яр. Після цього вони почули вибух", – уточнили правоохоронці.



Загиблому в результаті вибуху сильно поранило грудну клітку. Поруч з ним знайшли залишки гранати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чупира Київської області 36-річний учасник бойових дій на Донбасі скоїв суїцид. Він підірвався на гранаті.Перед цим у чоловіка вже були спроби самогубства, повідомили в поліції Київщини. Відомо, що із зони проведення АТО загиблий повернувся два роки тому, - пише Обозреватель "Після обіду чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов в яр. Після цього вони почули вибух", – уточнили правоохоронці.Загиблому в результаті вибуху сильно поранило грудну клітку. Поруч з ним знайшли залишки гранати.

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