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На Київщині атовець підірвав себе гранатою

На Київщині атовець підірвав себе гранатою
У селі Чупира Київської області 36-річний учасник бойових дій на Донбасі скоїв суїцид. Він підірвався на гранаті.

Перед цим у чоловіка вже були спроби самогубства, повідомили в поліції Київщини. Відомо, що із зони проведення АТО загиблий повернувся два роки тому, - пише Обозреватель.

"Після обіду чоловік попрощався зі своїми близькими і пішов в яр. Після цього вони почули вибух", – уточнили правоохоронці.

Загиблому в результаті вибуху сильно поранило грудну клітку. Поруч з ним знайшли залишки гранати.

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Теги: атовець, граната, смерть
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