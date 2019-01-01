Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика
Сьогодні, 14:10
«Кіборг» з Ковеля Віталій П'ясецький поблизу села Білашів знайшов стародавнього хрестика, який пізніше передав Ковельському історичному музею.
Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Як і обіцяв, передав знайдений на північно-східній околиці с. Білашів хрестик, приблизно 13-14 ст.н.е в краєзнавчий музей м. Ковель і в руки особисто Мирославі Мороз. Ніколи, не мав на меті, збагатитись на цьому хобі. Це просто приємне та корисне проведення часу. Яке стимулює вивчати історію рідного краю», – йдеться у дописі Віталія П'ясецького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.
«Як і обіцяв, передав знайдений на північно-східній околиці с. Білашів хрестик, приблизно 13-14 ст.н.е в краєзнавчий музей м. Ковель і в руки особисто Мирославі Мороз. Ніколи, не мав на меті, збагатитись на цьому хобі. Це просто приємне та корисне проведення часу. Яке стимулює вивчати історію рідного краю», – йдеться у дописі Віталія П'ясецького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Які імена в моді на Волині у 2019-му
Сьогодні, 14:27
Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла
Сьогодні, 14:19
Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика
Сьогодні, 14:10
На Київщині атовець підірвав себе гранатою
Сьогодні, 13:47