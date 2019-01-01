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Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика

Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика
«Кіборг» з Ковеля Віталій П'ясецький поблизу села Білашів знайшов стародавнього хрестика, який пізніше передав Ковельському історичному музею.

Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель.

«Як і обіцяв, передав знайдений на північно-східній околиці с. Білашів хрестик, приблизно 13-14 ст.н.е в краєзнавчий музей м. Ковель і в руки особисто Мирославі Мороз. Ніколи, не мав на меті, збагатитись на цьому хобі. Це просто приємне та корисне проведення часу. Яке стимулює вивчати історію рідного краю», – йдеться у дописі Віталія П'ясецького.

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Теги: кіборг, хрестик, Ковель
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