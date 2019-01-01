Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика

Віталій П'ясецький поблизу села Білашів знайшов стародавнього хрестика, який пізніше передав Ковельському історичному музею.



Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише



«Як і обіцяв, передав знайдений на північно-східній околиці с. Білашів хрестик, приблизно 13-14 ст.н.е в краєзнавчий музей м. Ковель і в руки особисто Мирославі Мороз. Ніколи, не мав на меті, збагатитись на цьому хобі. Це просто приємне та корисне проведення часу. Яке стимулює вивчати історію рідного краю», – йдеться у дописі Віталія П'ясецького.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Кіборг» з Ковеляпоблизу села Білашів знайшов стародавнього хрестика, який пізніше передав Ковельському історичному музею.Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook, - пише Район.Ковель «Як і обіцяв, передав знайдений на північно-східній околиці с. Білашів хрестик, приблизно 13-14 ст.н.е в краєзнавчий музей м. Ковель і в руки особисто Мирославі Мороз. Ніколи, не мав на меті, збагатитись на цьому хобі. Це просто приємне та корисне проведення часу. Яке стимулює вивчати історію рідного краю», – йдеться у дописі Віталія П'ясецького.

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