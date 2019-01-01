Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла





Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пишуть



Як повідомив керівник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, у 2019 році зафіксували 287 пожеж сухої рослинності, торфовищ і лісів, а роком раніше – 48 пожеж.



«Площа пожеж зросла в п’ять разів: у 2019 році – 324 гектари, у 2018 році – 47 гектарів», – сказав Володимир Грушовінчук і додав, що управління ДСНС України у Волинській області з метою попередження пожеж проводить низку заходів, зокрема перевірку готовності лісових господарств до ймовірних пожеж та навчання.



«Із початку року провели 438 рейдів щодо запобігання пожеж у природних екосистемах. Працівники Державної екологічної інспекції Волинської області до адміністративної відповідальності притягнули 124 особи за ст. 77 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначив головний рятувальник області.



Він розповів, що задля своєчасного реагування у випадку надзвичайної ситуації на Волині щоденно на патрулюванні перебувають понад 120 осіб особового складу, 62 пожежних автомобілі, з яких 32 підвищеної прохідності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У порівнянні з 2018 роком кількість пожеж у природних екосистемах на території Волинської області зросла у шість разів.Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пишуть Волинські Новини Як повідомив керівник управління ДСНС України у Волинській області, у 2019 році зафіксували 287 пожеж сухої рослинності, торфовищ і лісів, а роком раніше – 48 пожеж.«Площа пожеж зросла в п’ять разів: у 2019 році – 324 гектари, у 2018 році – 47 гектарів», – сказав Володимир Грушовінчук і додав, що управління ДСНС України у Волинській області з метою попередження пожеж проводить низку заходів, зокрема перевірку готовності лісових господарств до ймовірних пожеж та навчання.«Із початку року провели 438 рейдів щодо запобігання пожеж у природних екосистемах. Працівники Державної екологічної інспекції Волинської області до адміністративної відповідальності притягнули 124 особи за ст. 77 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначив головний рятувальник області.Він розповів, що задля своєчасного реагування у випадку надзвичайної ситуації на Волині щоденно на патрулюванні перебувають понад 120 осіб особового складу, 62 пожежних автомобілі, з яких 32 підвищеної прохідності.

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