вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла

Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла
У порівнянні з 2018 роком кількість пожеж у природних екосистемах на території Волинської області зросла у шість разів.

Про це йшлося 10 травня під час засідання регіональної комісії Волинської ОДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пишуть Волинські Новини.

Як повідомив керівник управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук, у 2019 році зафіксували 287 пожеж сухої рослинності, торфовищ і лісів, а роком раніше – 48 пожеж.

«Площа пожеж зросла в п’ять разів: у 2019 році – 324 гектари, у 2018 році – 47 гектарів», – сказав Володимир Грушовінчук і додав, що управління ДСНС України у Волинській області з метою попередження пожеж проводить низку заходів, зокрема перевірку готовності лісових господарств до ймовірних пожеж та навчання.

«Із початку року провели 438 рейдів щодо запобігання пожеж у природних екосистемах. Працівники Державної екологічної інспекції Волинської області до адміністративної відповідальності притягнули 124 особи за ст. 77 п. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – зазначив головний рятувальник області.

Він розповів, що задля своєчасного реагування у випадку надзвичайної ситуації на Волині щоденно на патрулюванні перебувають понад 120 осіб особового складу, 62 пожежних автомобілі, з яких 32 підвищеної прохідності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Волинь, вогонь, екосистема, проблема
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які імена в моді на Волині у 2019-му
Сьогодні, 14:27
Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла
Сьогодні, 14:19
Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика
Сьогодні, 14:10
На Київщині атовець підірвав себе гранатою
Сьогодні, 13:47
Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми
Сьогодні, 13:24
Схожі новини
Вогонь знищив два житлові будинки на Волині Вогонь знищив два житлові будинки на Волині
25 березень, 19:40
У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька У Ківерцівському районі боролися з вогнем, який розвела місцева жителька
24 березень, 14:27
На Волині сусід виніс з вогню 89-річну бабусю На Волині сусід виніс з вогню 89-річну бабусю
22 лютий, 09:16
На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО На волинській трасі загорілась вантажівка: кабіна згоріла вщент. ФОТО
05 лютий, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Які імена в моді на Волині у 2019-му
Сьогодні, 14:27
 0
Кількість пожеж у природних екосистемах Волині значно зросла
Сьогодні, 14:19
 0
Волинський «кіборг» подарував музею стародавнього хрестика
Сьогодні, 14:10
 0
На Київщині атовець підірвав себе гранатою
Сьогодні, 13:47
 0
Винуватцю смертельної аварії у селі під Луцьком дали 5 років тюрми
Сьогодні, 13:24
 0
Медіа
відео
1/8