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Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*

Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
У Києві з 9 до 12 травня триває 10-й фестиваль ретро-автомобілів Old Car Land. На масштабний захід з’їхалися понад 1000 учасників з 5 країн світу, які представляють глядачам раритетні автомобілі та мотоцикли різних років випуску.

На фестивалі можна побачити все розмаїття світу техніки минулого століття. Адже Old Car Land – це не тільки легкові авто. Тут представлені також громадський транспорт, спецтехніка, вантажівки, мотоцикли, мопеди і велосипеди, а також військова техніка, зокрема – часів Другої світової війни.

Луцька компанія WEST AUTO HUB вирішила не лише взяти участь у фестивалі, але й розіграти між його відвідувачами iPhone X та ще чимало цікавих призів.
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*

Представники компанії розповідають, що лише у перший день фестивалю, 9 травня, незважаючи на дощову погоду, зібрали 110 учасників розіграшу, які виконали усі його умови. Для того, аби мати шанс виграти ґаджет від WEST AUTO HUB, учасникам фестивалю треба лише заповнити анкету, сфотографуватися на фоні брендованого банеру та запостити цю світлину у свої соцмережі, підписавшись при цьому на сторінки компанії.

Хто ж стане щасливим власником новенького iPhone X, стане відомо у неділю, 12 травня.
Натомість чимало відвідувачів Old Car Land вже отримали у подарунок від WEST AUTO HUB брендовані футболки, кепки та еко-сумки.
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*

Зауважимо, що фестиваль відбувається на території Музею авіації у Києві по вулиці Медова, 1. Години роботи - з 9:00 до 20:00

Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*
Луцька компанія WEST AUTO HUB розігрує iPhone X на фестивалі ретро-автомобілів у столиці*


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Теги: WEST AUTO HUB, автомобіль. фестиваль
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