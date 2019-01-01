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Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО

Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
10-го травня у Володимирі-Волинському митрополит Епіфаній очолив літургію у кафедральному соборі Різдва Христого, провів прес-конференцію для ЗМІ, взяв участь у покладанні квітів до меморіальної дошки загиблим Героям АТО та провідав 14-ту ОМБр, де освятив капличку на честь святого Володимира.

Нагадаємо, що дводенний візит Предстоятеля ПЦУ Епіфанія до Володимира-Волинського розпочався 9-го травня, - пише Буг.

10-го травня о 9-ій ранку, у день пам’яті преподобного Стефана єпископа Володимир-Волинського, Митрополит Епіфаній у співслужінні запрошенного єпископату та духовенства очолив святкову літургію у кафедральному соборі Різдва Христового.

Після служби відбулася недовготривала прес-конференція. Митрополит Епіфаній відповів на 5-ку запитань журналістів.

Хресною ходою від собору Різдва Христового духовенство, представники влади, громадскість пройшли до площі Героїв міста, де поклали квіти до пам’ятника загиблим Героям АТО.

Пізніше предстоятель ПЦУ Епіфаній, митрополит Симеон та митрополит Михаїл, військові капелани та інші представники духовенства освятили капличку на території 14-ої ОМБр на честь святого Володимира. Для каплички військовим подарували ікону, а також передали копію Томосу. Митрополиту Епіфанію військові вручили військового з’єднання.

Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО
Святкова літургія і відвідини військових: що робив Епіфаній на Волині. ФОТО


























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Теги: Епіфаній, візит, Волинь
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