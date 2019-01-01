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В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*

В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
Серед автоматів ігрової зони «Play Hall», що на 1-му поверсі РЦ «Промінь» найулюбленішим є Key Master. Це єдиний автомат виграшу, у якому можна отримати цінні призи. Ігровий апарат наповнений сучасними гаджетами, навушниками та павербанками відомих брендів.

Асортимент подарунків постійно оновлюється. Працівники ігрової зони відмічають, що призи виграють досить часто. Серед переможців майже за рік роботи ігрового простору є щасливі власники мобільних телефонів, портативних колонок, павербанків, смарт годинників, навушників та численних аксесуарів до смартфонів. Також гравці часто виграють сертифікати на додаткові ігри.

Вартість гри – всього 10 гривень, тому мало хто лишається байдужим
випробувати свою вдачу.

Додаткова інформація за телефоном: +380 (66) 755 07 57.

Адреса: 1-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*
В автоматі «Key Master», що у «Промені», можна виграти цінні призи*

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Теги: РЦ «Промінь»
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