Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА





Нагадаємо, інцидент трапився 9 травня.



Як стало відомо Віктор Пузиревський. Він їхав з Горохова до матері в Рожище.



Також стало відомо, що Віктор був начальником відділу Державного реєстру виборців апарату Горохівської райдержадміністрації. На її сайті з’явилося повідомлення зі співчуттями рідним покійного.

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