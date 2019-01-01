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Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА

Чоловік, який раптово помер поблизу луцької лікарні, – посадовець Горохівської РДА
Стала відома особа чоловіка, який раптово помер на зупинці на проспекті Грушевського, 20.

Нагадаємо, інцидент трапився 9 травня.

Як стало відомо Район.Рожище із власних джерел, покійний – уродженець райцентру Рожище Віктор Пузиревський. Він їхав з Горохова до матері в Рожище.

Також стало відомо, що Віктор був начальником відділу Державного реєстру виборців апарату Горохівської райдержадміністрації. На її сайті з’явилося повідомлення зі співчуттями рідним покійного.

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Теги: смерть, Луцьк, Грушевського
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