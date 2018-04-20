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У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+

У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+
У Кам'янському Дніпропетровської області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ на повному ходу збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Водій різко прискорився і не помітив пішохода. Постраждала проїхала на капоті ще кілька метрів, після чого впала на дорогу, - пише Корреспондент.

Як пише Наше місто, за кермом ВАЗа перебував священик. На місці події опинилася карета швидкої допомоги, яка проїжджала повз. Про стан жінки медики не повідомляють.


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Теги: аварія, священик
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