У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+





Водій різко прискорився і не помітив пішохода. Постраждала проїхала на капоті ще кілька метрів, після чого впала на дорогу, - пише



Як пише





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кам'янському Дніпропетровської області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ на повному ходу збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.Водій різко прискорився і не помітив пішохода. Постраждала проїхала на капоті ще кілька метрів, після чого впала на дорогу, - пише Корреспондент Як пише Наше місто , за кермом ВАЗа перебував священик. На місці події опинилася карета швидкої допомоги, яка проїжджала повз. Про стан жінки медики не повідомляють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію