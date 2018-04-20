У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:22
У Кам'янському Дніпропетровської області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ на повному ходу збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.
Водій різко прискорився і не помітив пішохода. Постраждала проїхала на капоті ще кілька метрів, після чого впала на дорогу, - пише Корреспондент.
Як пише Наше місто, за кермом ВАЗа перебував священик. На місці події опинилася карета швидкої допомоги, яка проїжджала повз. Про стан жінки медики не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Водій різко прискорився і не помітив пішохода. Постраждала проїхала на капоті ще кілька метрів, після чого впала на дорогу, - пише Корреспондент.
Як пише Наше місто, за кермом ВАЗа перебував священик. На місці події опинилася карета швидкої допомоги, яка проїжджала повз. Про стан жінки медики не повідомляють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
на палю мракобіса!
Останні новини
Повідомили результати безкоштовного обстеження родимок лучан
Сьогодні, 16:48
У Кам'янському священик на повному ходу збив жінку на переході. ВІДЕО 18+
Сьогодні, 16:22
Назвали ім'я того, хто на дискотеці наніс смертельні удари хлопцеві з Волині: поліція перевіряє версію
Сьогодні, 16:15