На Волині чоловік, який мав сидіти в тюрмі, був на волі через поліцейських

На Волині хочуть притягнути до відповідальності працівників поліції, які не направили засудженого чоловіка до місця відбування покарання.Про це повідомили у прес-службі прокуратури у Волинській області.На виконання вказівки Маневицької місцевої прокуратури засудженого, вирок щодо якого набрав законної сили, розшукали та направили в установу відбування покарань.У ході проведення перевірки дотримання Ківерцівським відділом поліції вимог Кримінального процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України при виконанні вироків, які набрали законної сили та якими призначено покарання у виді позбавлення волі на визначений строк, прокурори з'ясували, що поліцейськими не вжито жодних заходів задля виконання вироку суду, яким 29-річного громадянина засудили до арешту на строк 3 місяці.Упродовж встановленого законодавством терміну засудженого для відбування покарання не направили, заходи задля його розшуку не проводилися, місце перебування чоловіка не встановлене.Відтак прокуратурою внесла вказівку про усунення порушень вимог законодавства, на виконання якої засудженого розшукано та доставлено для виконання покарання.Вирішується питання про притягнення до відповідальності працівників поліції, які допустили порушення вимог закону.