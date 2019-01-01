Повідомили результати безкоштовного обстеження родимок лучан
Сьогодні, 16:48
У Луцьку на Театральному майдані організували безкоштовне обстеження родимок.
Відбулася акція у п'ятницю, 10 травня. Охочих перевірити родимки було чимало - десятки людей вишикувалися в чергу на центральній площі Луцька.
За інформацією Волинського обласного центру громадського здоров'я, протягом п’яти годин лікарі-дерматовенерологи та лікарі-інтерни обласного шкірно-венерологічного диспансеру Наталія Лінник, Юлія Ніколайчук, Юлія Кулик та Тетяна Божик проводили дерматоскопічні огляди населення на предмет раннього виявлення меланоми та раку шкіри, надавали всім охочим консультативні поради.
У разі виявлення підозри на рак шкіри, лікарі рекомендували мешканцям та гостям міста Луцька звертатися за додатковим обстеженням в обласний онкологічний диспансер.
Всього спеціалісти оглянули близько 300 пацієнтів і діагностували у них 150 себорейних кератом, 3 базаліоми, 250 папілом, 2 підозри на меланому, які потребують уточнення.
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Відбулася акція у п'ятницю, 10 травня. Охочих перевірити родимки було чимало - десятки людей вишикувалися в чергу на центральній площі Луцька.
За інформацією Волинського обласного центру громадського здоров'я, протягом п’яти годин лікарі-дерматовенерологи та лікарі-інтерни обласного шкірно-венерологічного диспансеру Наталія Лінник, Юлія Ніколайчук, Юлія Кулик та Тетяна Божик проводили дерматоскопічні огляди населення на предмет раннього виявлення меланоми та раку шкіри, надавали всім охочим консультативні поради.
У разі виявлення підозри на рак шкіри, лікарі рекомендували мешканцям та гостям міста Луцька звертатися за додатковим обстеженням в обласний онкологічний диспансер.
Всього спеціалісти оглянули близько 300 пацієнтів і діагностували у них 150 себорейних кератом, 3 базаліоми, 250 папілом, 2 підозри на меланому, які потребують уточнення.
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