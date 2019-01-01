Повідомили результати безкоштовного обстеження родимок лучан

У Луцьку на Театральному майдані організували безкоштовне обстеження родимок.Відбулася акція у п'ятницю, 10 травня. Охочих перевірити родимки було чимало - десятки людей вишикувалися в чергу на центральній площі Луцька.За інформацією Волинського обласного центру громадського здоров'я, протягом п’яти годин лікарі-дерматовенерологи та лікарі-інтерни обласного шкірно-венерологічного диспансерутапроводили дерматоскопічні огляди населення на предмет раннього виявлення меланоми та раку шкіри, надавали всім охочим консультативні поради.У разі виявлення підозри на рак шкіри, лікарі рекомендували мешканцям та гостям міста Луцька звертатися за додатковим обстеженням в обласний онкологічний диспансер.Всього спеціалісти оглянули близько 300 пацієнтів і діагностували у них 150 себорейних кератом, 3 базаліоми, 250 папілом, 2 підозри на меланому, які потребують уточнення.