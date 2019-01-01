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Шлюбів з іноземцями на Волині суттєво поменшало

Шлюбів з іноземцями на Волині суттєво поменшало
За 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запит Інформаційного агентства ВолиньPost.

Згідно з даними управління юстиції Волині, найчастіше волиняни одружувалися з іноземцями з Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Білорусь, Чеської Республіки, Російської Федерації, Республіки Молдова, Італійської Республіки, Грузії, Вірменії, Республіки Узбекистан та Іраку.

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Теги: іноземці, одруження, Волинь
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