Шлюбів з іноземцями на Волині суттєво поменшало

За 4 місяці 2019 року на Волині зареєстрували лише 7 шлюбів з іноземцями. Натомість за аналогічний період минулого року таких було аж в тричі більше – 21.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області у відповідь на запитЗгідно з даними управління юстиції Волині, найчастіше волиняни одружувалися з іноземцями з Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Білорусь, Чеської Республіки, Російської Федерації, Республіки Молдова, Італійської Республіки, Грузії, Вірменії, Республіки Узбекистан та Іраку.