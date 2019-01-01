Встановили ймовірну особу, яка причетна до смерті ув'язненого у луцькому СІЗО





Про це журналісту



"Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.



Нагадаємо, що у



За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.



Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські встановили ймовірну особу, яка причетна до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку.Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області."Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.Нагадаємо, що у Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений. За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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