Встановили ймовірну особу, яка причетна до смерті ув'язненого у луцькому СІЗО
Сьогодні, 16:53
Поліцейські встановили ймовірну особу, яка причетна до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку.
Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
"Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.
Нагадаємо, що у Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.
За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
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Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
"Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.
Нагадаємо, що у Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.
За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.
Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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