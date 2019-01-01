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Встановили ймовірну особу, яка причетна до смерті ув'язненого у луцькому СІЗО

Встановили ймовірну особу, яка причетна до смерті ув'язненого у луцькому СІЗО
Поліцейські встановили ймовірну особу, яка причетна до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку.

Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.

"Поліцейські встановили особу, яка ймовірно причетна (до загибелі 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі у Луцьку – ред.), також вирішується питання стосовно оголошення йому підозри", - сказали у прес-службі.

Нагадаємо, що у Луцькому слідчому ізоляторі у ніч на 7 травня помер ув'язнений.

За цим фактом слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

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Теги: СІЗО, Луцьк, смерть
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