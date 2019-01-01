У Ковелі вночі підпалили позашляховик
Сьогодні, 17:09
На приватному обійсті у Ковелі невідомі підпалили автомобіль. Інцидент трапився у ніч на 8 травня о 1:20.
Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише Ковельpost.
Коли пожежні прибули за викликом, господарі розповіли, що бачили через вікно, як невідомий облив рідиною автомобіль Renault Duster, що стояв у дворі поблизу будинку, підпалив та зник. Усе сталося миттєво. Власник авто почав гасити пожежу самостійно. А за кілька хвилин прибули рятувальники. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля, колеса, лако-фарбове покриття.
За фактом умисного підпалу розслідування проводить поліція.
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Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише Ковельpost.
Коли пожежні прибули за викликом, господарі розповіли, що бачили через вікно, як невідомий облив рідиною автомобіль Renault Duster, що стояв у дворі поблизу будинку, підпалив та зник. Усе сталося миттєво. Власник авто почав гасити пожежу самостійно. А за кілька хвилин прибули рятувальники. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля, колеса, лако-фарбове покриття.
За фактом умисного підпалу розслідування проводить поліція.
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