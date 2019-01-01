вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі вночі підпалили позашляховик

У Ковелі вночі підпалили позашляховик
На приватному обійсті у Ковелі невідомі підпалили автомобіль. Інцидент трапився у ніч на 8 травня о 1:20.

Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише Ковельpost.

Коли пожежні прибули за викликом, господарі розповіли, що бачили через вікно, як невідомий облив рідиною автомобіль Renault Duster, що стояв у дворі поблизу будинку, підпалив та зник. Усе сталося миттєво. Власник авто почав гасити пожежу самостійно. А за кілька хвилин прибули рятувальники. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля, колеса, лако-фарбове покриття.

За фактом умисного підпалу розслідування проводить поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, Ковель, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У молодої волинянки виявили рідкісну хворобу: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 17:32
Премії за квітень посадовцям Луцькради: кому дали найбільше
Сьогодні, 17:17
У Ковелі вночі підпалили позашляховик
Сьогодні, 17:09
Встановили ймовірну особу, яка причетна до смерті ув'язненого у луцькому СІЗО
Сьогодні, 16:53
Шлюбів з іноземцями на Волині суттєво поменшало
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО На Волині вночі підпалили Lexus бізнесмена: поліція завела кримінал. ФОТО
07 лютий, 11:32
Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі Вночі на Волині бізнесмену спалили Lexus: деталі
05 лютий, 17:47
У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО У Рівному секретарю міськради спалили позашляховик. ФОТО
04 травень, 14:16
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
11 квітень, 19:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомий волинський письменник видав новий роман
Сьогодні, 17:50
 0
60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу
Сьогодні, 17:35
 0
У молодої волинянки виявили рідкісну хворобу: рідні просять про допомогу
Сьогодні, 17:32
 0
Премії за квітень посадовцям Луцькради: кому дали найбільше
Сьогодні, 17:17
 0
У Ковелі вночі підпалили позашляховик
Сьогодні, 17:09
 0
Медіа
відео
1/8