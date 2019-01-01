У Ковелі вночі підпалили позашляховик





Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише



Коли пожежні прибули за викликом, господарі розповіли, що бачили через вікно, як невідомий облив рідиною автомобіль Renault Duster, що стояв у дворі поблизу будинку, підпалив та зник. Усе сталося миттєво. Власник авто почав гасити пожежу самостійно. А за кілька хвилин прибули рятувальники. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля, колеса, лако-фарбове покриття.



За фактом умисного підпалу розслідування проводить поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На приватному обійсті у Ковелі невідомі підпалили автомобіль. Інцидент трапився у ніч на 8 травня о 1:20.Про це повідомив начальник Ковельського міськрайонного відділу управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Волинській області Володимир Войтанік, - пише Ковельpost Коли пожежні прибули за викликом, господарі розповіли, що бачили через вікно, як невідомий облив рідиною автомобіль Renault Duster, що стояв у дворі поблизу будинку, підпалив та зник. Усе сталося миттєво. Власник авто почав гасити пожежу самостійно. А за кілька хвилин прибули рятувальники. Вогонь пошкодив моторний відсік автомобіля, колеса, лако-фарбове покриття.За фактом умисного підпалу розслідування проводить поліція.

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