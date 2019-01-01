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60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу

60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу
60-річна українка Світлана Гасс отримала титул найгарнішої бабусі світу та Ms. Transcontinental Classic. Жінка зачарувала всіх своєю красою.

Конкурси проходили в Болгарії та США,– пише «Gazeta.ua».

Переможниця народилась в Одесі. За професією модельєр та фінансист.

Світлана відкрила салон краси, щоб надихати українських жінок доглядати за собою. Зараз регулярно влаштовує безкоштовні дні для пенсіонерів.

Донька Світлани крадькома записала її на кастинг. Жінка не лише випередила конкуренток, а й посіла 1 місце на конкурсі в США.

Між іншим, нещодавно Світлана Гасс потрапила до Книги рекордів Гіннеса як модель поважного віку. Але на пенсію точно не збирається.

60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу
60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу
60-річна українка стала найгарнішою бабусею світу

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Теги: Гасс, конкурс краси, бабуся, модель, Україна, міс
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