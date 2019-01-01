Четверо українців до смерті побили поляка





Внаслідок інциденту загинув 40-річний поляк, який із важкими травмами голови був госпіталізований. На жаль, постраждалий помер за декілька днів у лікарні, - пише



За словами свідків бійки, група громадян України почала зачіпати та вульгарно ображати продавчиню крамниці із алкоголем. На це відреагувала група поляків.



Бійка завершилася трагічно для 40-річного громадянина Польщі. Унаслідок отриманих травм через 4 дні, проведних у лікарні, чоловік помер.



Друг загиблого розповів, що в інциденті брало участь четверо поляків та стільки ж українців. За його словами, громадяни України вульгарно образили працівниць крамниці, а тому поляки зробили їм зауваження. Почалася бійка, під час якої, як сказав він, померлому розбили голову.



За мить після інциденту троє громадян України сховалися у будинку за кількадесят метрів від крамниці. Там їх затримала поліція. Співмешканці українців розповіли, що під впливом алкоголю чоловіки можуть бути агресивними.



За словами Романа Вітковського з Окружної прокуратури в Ґожуві-Великопольському, громадяни України під час бійки також використовували ножі. За попередніими даними розтину тіла, причиною смерті поляка стала недостатність дихальних шляхів та кровобігу, призведена травмою голови.



Громадянам України висунули обвинувачення у побитті, що призвело до смерті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступні три місяці чоловіки проведуть під арештом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У великодню неділю, 21 квітня, ввечері перед крамницею у центрі міста Ґожув-Великопольський на заході Польщі сталася бійка між громадянами України та Польщі.Внаслідок інциденту загинув 40-річний поляк, який із важкими травмами голови був госпіталізований. На жаль, постраждалий помер за декілька днів у лікарні, - пише Польське радіо За словами свідків бійки, група громадян України почала зачіпати та вульгарно ображати продавчиню крамниці із алкоголем. На це відреагувала група поляків.Бійка завершилася трагічно для 40-річного громадянина Польщі. Унаслідок отриманих травм через 4 дні, проведних у лікарні, чоловік помер.Друг загиблого розповів, що в інциденті брало участь четверо поляків та стільки ж українців. За його словами, громадяни України вульгарно образили працівниць крамниці, а тому поляки зробили їм зауваження. Почалася бійка, під час якої, як сказав він, померлому розбили голову.За мить після інциденту троє громадян України сховалися у будинку за кількадесят метрів від крамниці. Там їх затримала поліція. Співмешканці українців розповіли, що під впливом алкоголю чоловіки можуть бути агресивними.За словами Романа Вітковського з Окружної прокуратури в Ґожуві-Великопольському, громадяни України під час бійки також використовували ножі. За попередніими даними розтину тіла, причиною смерті поляка стала недостатність дихальних шляхів та кровобігу, призведена травмою голови.Громадянам України висунули обвинувачення у побитті, що призвело до смерті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступні три місяці чоловіки проведуть під арештом.

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