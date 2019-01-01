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Четверо українців до смерті побили поляка

Четверо українців до смерті побили поляка
У великодню неділю, 21 квітня, ввечері перед крамницею у центрі міста Ґожув-Великопольський на заході Польщі сталася бійка між громадянами України та Польщі.

Внаслідок інциденту загинув 40-річний поляк, який із важкими травмами голови був госпіталізований. На жаль, постраждалий помер за декілька днів у лікарні, - пише Польське радіо.

За словами свідків бійки, група громадян України почала зачіпати та вульгарно ображати продавчиню крамниці із алкоголем. На це відреагувала група поляків.

Бійка завершилася трагічно для 40-річного громадянина Польщі. Унаслідок отриманих травм через 4 дні, проведних у лікарні, чоловік помер.

Друг загиблого розповів, що в інциденті брало участь четверо поляків та стільки ж українців. За його словами, громадяни України вульгарно образили працівниць крамниці, а тому поляки зробили їм зауваження. Почалася бійка, під час якої, як сказав він, померлому розбили голову.

За мить після інциденту троє громадян України сховалися у будинку за кількадесят метрів від крамниці. Там їх затримала поліція. Співмешканці українців розповіли, що під впливом алкоголю чоловіки можуть бути агресивними.

За словами Романа Вітковського з Окружної прокуратури в Ґожуві-Великопольському, громадяни України під час бійки також використовували ножі. За попередніими даними розтину тіла, причиною смерті поляка стала недостатність дихальних шляхів та кровобігу, призведена травмою голови.

Громадянам України висунули обвинувачення у побитті, що призвело до смерті. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Наступні три місяці чоловіки проведуть під арештом.

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Теги: бійка, поляк, українці
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