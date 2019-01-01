Криваве застілля: судили волинянина, який вбив співпляшника і встромив ніж в живіт іншому

У листопаді минулого року в Нововолинську чоловік під час чаркування зарізав одного з товаришів по чарці, а іншому встромив в шию ножа. Наразі суд покарав вбивцю – посадив на 8 з половиною років до тюрми.Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд.Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада.. Одному він встромив ніж у живіт, а іншому – в шию. Останній не вижив.У суді чоловік розповів, що коли у нього виник конфлікт з одним з товаришів, то інший, мовляв, накинувся на нього і почав душити. Тож він, нібито захищаючись, не розрахував сили і встромив йому ножа в шию.Коли на місце приїхали медики, один з потерпілих був вже мертвий. Іншого врятували.До слова, у квартирі була ще жінка, яка теж пиячила з чоловіками. Але, згідно з її свідченнями у суді, на момент кривавого конфлікту між чоловіками вона спала.Суд же визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 8 з половиною років тюрми.