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Криваве застілля: судили волинянина, який вбив співпляшника і встромив ніж в живіт іншому

Криваве застілля: судили волинянина, який вбив співпляшника і встромив ніж в живіт іншому
У листопаді минулого року в Нововолинську чоловік під час чаркування зарізав одного з товаришів по чарці, а іншому встромив в шию ножа. Наразі суд покарав вбивцю – посадив на 8 з половиною років до тюрми.

Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд.

Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада. Під час пиятики уродженець Луцька накинувся з ножем на своїх співпляшників. Одному він встромив ніж у живіт, а іншому – в шию. Останній не вижив.

У суді чоловік розповів, що коли у нього виник конфлікт з одним з товаришів, то інший, мовляв, накинувся на нього і почав душити. Тож він, нібито захищаючись, не розрахував сили і встромив йому ножа в шию.

Коли на місце приїхали медики, один з потерпілих був вже мертвий. Іншого врятували.

До слова, у квартирі була ще жінка, яка теж пиячила з чоловіками. Але, згідно з її свідченнями у суді, на момент кривавого конфлікту між чоловіками вона спала.

Суд же визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 8 з половиною років тюрми.


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Теги: Нововолинськ, вбивство, ніж, застілля
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