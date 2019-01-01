Криваве застілля: судили волинянина, який вбив співпляшника і встромив ніж в живіт іншому
Сьогодні, 18:25
У листопаді минулого року в Нововолинську чоловік під час чаркування зарізав одного з товаришів по чарці, а іншому встромив в шию ножа. Наразі суд покарав вбивцю – посадив на 8 з половиною років до тюрми.
Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд.
Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада. Під час пиятики уродженець Луцька накинувся з ножем на своїх співпляшників. Одному він встромив ніж у живіт, а іншому – в шию. Останній не вижив.
У суді чоловік розповів, що коли у нього виник конфлікт з одним з товаришів, то інший, мовляв, накинувся на нього і почав душити. Тож він, нібито захищаючись, не розрахував сили і встромив йому ножа в шию.
Коли на місце приїхали медики, один з потерпілих був вже мертвий. Іншого врятували.
До слова, у квартирі була ще жінка, яка теж пиячила з чоловіками. Але, згідно з її свідченнями у суді, на момент кривавого конфлікту між чоловіками вона спала.
Суд же визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 8 з половиною років тюрми.
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Такий вирок днями виніс Ковельський міськрайонний суд.
Нагадаємо, трагедія сталася 7 листопада. Під час пиятики уродженець Луцька накинувся з ножем на своїх співпляшників. Одному він встромив ніж у живіт, а іншому – в шию. Останній не вижив.
У суді чоловік розповів, що коли у нього виник конфлікт з одним з товаришів, то інший, мовляв, накинувся на нього і почав душити. Тож він, нібито захищаючись, не розрахував сили і встромив йому ножа в шию.
Коли на місце приїхали медики, один з потерпілих був вже мертвий. Іншого врятували.
До слова, у квартирі була ще жінка, яка теж пиячила з чоловіками. Але, згідно з її свідченнями у суді, на момент кривавого конфлікту між чоловіками вона спала.
Суд же визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді 8 з половиною років тюрми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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