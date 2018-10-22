У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням

У Луцьку патрульні роти тактико-оперативного реагування оригінально привітали командира з одруженням.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.Про те, що командир роти тактико-оперативного реагування сьогодні одружується, його колеги знали, однак вирішили привітати командира у незвичний спосіб.Без попередження, в повному екіпіруванні, у свій вихідний, вони завітали на вечірку та привітали молодят.Також колеги побажалидовгих і щасливих років разом, здійснення мрій і багато радісних моментів.Звісно, цей візит виявився повною несподіванкою, тож таке вітання точно запам’ятається назавжди.