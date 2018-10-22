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У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням

У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням
У Луцьку патрульні роти тактико-оперативного реагування оригінально привітали командира з одруженням.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.

Про те, що командир роти тактико-оперативного реагування сьогодні одружується, його колеги знали, однак вирішили привітати командира у незвичний спосіб.

Без попередження, в повному екіпіруванні, у свій вихідний, вони завітали на вечірку та привітали молодят.

Також колеги побажали Василеві й Віталіні довгих і щасливих років разом, здійснення мрій і багато радісних моментів.

Звісно, цей візит виявився повною несподіванкою, тож таке вітання точно запам’ятається назавжди.

У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням

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Теги: весілля, Луцьк
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