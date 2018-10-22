У повному екіпіруванні: луцькі поліцейські незвично привітали командира з одруженням
Сьогодні, 18:41
У Луцьку патрульні роти тактико-оперативного реагування оригінально привітали командира з одруженням.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Про те, що командир роти тактико-оперативного реагування сьогодні одружується, його колеги знали, однак вирішили привітати командира у незвичний спосіб.
Без попередження, в повному екіпіруванні, у свій вихідний, вони завітали на вечірку та привітали молодят.
Також колеги побажали Василеві й Віталіні довгих і щасливих років разом, здійснення мрій і багато радісних моментів.
Звісно, цей візит виявився повною несподіванкою, тож таке вітання точно запам’ятається назавжди.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волині.
Про те, що командир роти тактико-оперативного реагування сьогодні одружується, його колеги знали, однак вирішили привітати командира у незвичний спосіб.
Без попередження, в повному екіпіруванні, у свій вихідний, вони завітали на вечірку та привітали молодят.
Також колеги побажали Василеві й Віталіні довгих і щасливих років разом, здійснення мрій і багато радісних моментів.
Звісно, цей візит виявився повною несподіванкою, тож таке вітання точно запам’ятається назавжди.
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Коментарі 1
Одним словом клоуни
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