Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest
Сьогодні, 20:00
Фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур вже 11-12 травня запрошує лучан та гостей міста у замок Любарта. В програмі заходу – майже 40 резидентів з різних областей країни, національні кухні майже 20 країн, гучно наповнена музична сцена, виступи спікерів, територія розваг для дітей.
Синоптики ж прогнозують, що погода у дні проведення фестивалю буде хмарною з проясненнями. У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
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У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +17…+21. Вітер західний, південно-західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
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Синоптики ж прогнозують, що погода у дні проведення фестивалю буде хмарною з проясненнями. У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Відома програма Lutsk Food Fest, який відбудеться 11–12 травня
У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +17…+21. Вітер західний, південно-західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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