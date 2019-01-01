Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest

Фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур вже 11-12 травня запрошує лучан та гостей міста у замок Любарта. В програмі заходу – майже 40 резидентів з різних областей країни, національні кухні майже 20 країн, гучно наповнена музична сцена, виступи спікерів, територія розваг для дітей.Синоптики ж прогнозують, що погода у дні проведення фестивалю буде хмарною з проясненнями. У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +17…+21. Вітер західний, південно-західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.