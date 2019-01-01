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Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest

Яку погоду прогнозують на дні проведення Lutsk Food Fest
Фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур вже 11-12 травня запрошує лучан та гостей міста у замок Любарта. В програмі заходу – майже 40 резидентів з різних областей країни, національні кухні майже 20 країн, гучно наповнена музична сцена, виступи спікерів, територія розваг для дітей.

Синоптики ж прогнозують, що погода у дні проведення фестивалю буде хмарною з проясненнями. У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

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У неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі - без опадів. Температура повітря вночі від +7 до +10 градусів, удень до +17…+21. Вітер західний, південно-західний, північно-західний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: Lutsk Food Fest, погода
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