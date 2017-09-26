Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради





Про це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход в ефірі телеканалу ZIK, - пише



"У мене до парламенту дуже багато питань. Я сам родом з Луцька, де два роки вже немає міського голови. Парламент мав призачити вибори ще влітку 2017 року, але досі не призначив. Чи можна робити ці вибори зараз? На мою думку, це не потрібно, адже навіть Президент не використав можливості співпраці із цим парламентом. І на порядку денному є декілька законів, які можна ще ухвалити".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позачергові вибори до Верховної Ради не треба проводити, хоч і є великий рівень недовіри як до парламенту, так і до будь-якої інституції.Про це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»в ефірі телеканалу ZIK, - пише ІА "Конкурент" "У мене до парламенту дуже багато питань. Я сам родом з Луцька, де два роки вже немає міського голови. Парламент мав призачити вибори ще влітку 2017 року, але досі не призначив. Чи можна робити ці вибори зараз? На мою думку, це не потрібно, адже навіть Президент не використав можливості співпраці із цим парламентом. І на порядку денному є декілька законів, які можна ще ухвалити".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію