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Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради

Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради
Позачергові вибори до Верховної Ради не треба проводити, хоч і є великий рівень недовіри як до парламенту, так і до будь-якої інституції.

Про це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход в ефірі телеканалу ZIK, - пише ІА "Конкурент".

"У мене до парламенту дуже багато питань. Я сам родом з Луцька, де два роки вже немає міського голови. Парламент мав призачити вибори ще влітку 2017 року, але досі не призначив. Чи можна робити ці вибори зараз? На мою думку, це не потрібно, адже навіть Президент не використав можливості співпраці із цим парламентом. І на порядку денному є декілька законів, які можна ще ухвалити".


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Теги: Михайло Наход, вибори, Верховна Рада
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