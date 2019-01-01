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У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО

У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
У п'ятницю, 10 травня, департаментом муніципальної варти згідно рішення виконавчого комітету Луцької міської ради проведено демонтаж 15 платіжних терміналів самообслуговування.

Про це муніципали інформують на свої сторінці у facebook.

Роботи проводились на вул. Рівненська, 105, пр. Відродження, 1а, вул. Дубнівська, 2а, пр. Волі, 22а, 27, 49, вул. Словацького, 3в,
пр. Соборності, 21б, Молоді, 7а, 19б, пр. Перемоги, 1б, пр. Грушевського, 1а, 20б, 33, Привокзальний майдан, 1.

Вказані термінали комерційного призначення свого часу були розміщенні в місті Луцьку одним із підприємців зі Львівської області без жодних погоджень з міською радою.

У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО

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Теги: термінал, самообслуговування, демонтаж, муніципали
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