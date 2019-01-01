Безкоштовне обстеження родимок у Луцьку – продовжили





Про це повідомляють організатори, - пише



Діагностовали 250 папілом та 150 себорейних кератом (доброякісних новоутворень), 3 базаліоми (різновид раку шкіри). Двох пацієнтів скерували на додаткове обстеження із підозрами на меланому шкіри.



Меланома – серед тих типів раку, захворюваність на які у світі зростає найбільш стрімко і є однією з найбільш злоякісних пухлин, що швидко метастазує. На ранніх стадіях меланома виліковна, саме тому своєчасна діагностика — запорука одужання.



Зважаючи на велику кількість бажаючих обстежитись, акція продовжиться в понеділок, 13 травня, в обласному шкірвендиспансері.



«Усіх, хто не встиг обстежитись, але має таке бажання, чекаємо з 9.00 до 17.00. Обстеження безплатне, направлення з поліклініки не потрібне», — наголосила т.в.о. директора медичного закладу, обласний спеціаліст з дерматології Леся Карпюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 300 пацієнтів оглянули сьогодні, 10 травня, лікарі-дерматологи під час акції «Обстеж родимки – збережи життя!» на Театральному майдані Луцька.Про це повідомляють організатори, - пише «Волинь Online» Діагностовали 250 папілом та 150 себорейних кератом (доброякісних новоутворень), 3 базаліоми (різновид раку шкіри). Двох пацієнтів скерували на додаткове обстеження із підозрами на меланому шкіри.Меланома – серед тих типів раку, захворюваність на які у світі зростає найбільш стрімко і є однією з найбільш злоякісних пухлин, що швидко метастазує. На ранніх стадіях меланома виліковна, саме тому своєчасна діагностика — запорука одужання.Зважаючи на велику кількість бажаючих обстежитись, акція продовжиться в понеділок, 13 травня, в обласному шкірвендиспансері.«Усіх, хто не встиг обстежитись, але має таке бажання, чекаємо з 9.00 до 17.00. Обстеження безплатне, направлення з поліклініки не потрібне», — наголосила т.в.о. директора медичного закладу, обласний спеціаліст з дерматології Леся Карпюк.

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