вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО

Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
На продавця луцього магазину склали протокол про адмінпорушення через торгівлю алкоголем у нічний час.

Про це інформує муніципальна варта.

"Адміністративну відповідальність передбачену ч.2 ст.156 КУпАП понесе продавець магазину "Продукти", що на вул. Сагайдачного, 1а за продаж алкоголю в нічний час.

Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продавати алкоголь в нічний час.

Відповідальність за таке порушення передбачена у вигляді штрафу від 1700 до 6800 гривень", - йдеться в повідомленні.

Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: штраф, магазин, алкоголь, протокол, муніципали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП найдивніших імен 2019 року для хлопчиків на Волині
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 30 тисяч: перелік вакансій
Важить 80 кілограмів і любить купатися: тигреняті Тріші з луцького зоопарку виповнився 1 рік. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 22:11
Безкоштовне обстеження родимок у Луцьку – продовжили
Сьогодні, 21:51
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради
Сьогодні, 21:10
З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Сьогодні, 20:50
Схожі новини
У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО У Луцьку магазини спімали на нічній торгівлі алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 03:24
Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО Вночі у Луцьку муніципали викрили продавців алкоголю. ФОТО
04 вересень, 2018, 09:33
Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО Вночі у Луцьку продавали алкоголь. ФОТО
30 серпень, 2018, 10:20
У Луцьку на гарячому спіймали продавців алкоголю. ФОТО У Луцьку на гарячому спіймали продавців алкоголю. ФОТО
28 серпень, 2018, 12:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 22:11
 0
Безкоштовне обстеження родимок у Луцьку – продовжили
Сьогодні, 21:51
 0
У Луцьку демонтували 15 платіжних терміналів, які колись встановили без дозволу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
 0
Не потрібно проводити: політолог про позачергові вибори до Верховної Ради
Сьогодні, 21:10
 0
З початку року у Ковельському районі стягнули більше 4 мільйонів аліментів
Сьогодні, 20:50
 0
Медіа
відео
1/8