Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО
Сьогодні, 22:11
На продавця луцього магазину склали протокол про адмінпорушення через торгівлю алкоголем у нічний час.
Про це інформує муніципальна варта.
"Адміністративну відповідальність передбачену ч.2 ст.156 КУпАП понесе продавець магазину "Продукти", що на вул. Сагайдачного, 1а за продаж алкоголю в нічний час.
Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продавати алкоголь в нічний час.
Відповідальність за таке порушення передбачена у вигляді штрафу від 1700 до 6800 гривень", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує муніципальна варта.
"Адміністративну відповідальність передбачену ч.2 ст.156 КУпАП понесе продавець магазину "Продукти", що на вул. Сагайдачного, 1а за продаж алкоголю в нічний час.
Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продавати алкоголь в нічний час.
Відповідальність за таке порушення передбачена у вигляді штрафу від 1700 до 6800 гривень", - йдеться в повідомленні.
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