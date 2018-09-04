Продавця луцького магазину оштрафують за нічну торгівлю алкоголем. ФОТО





Про це



"Адміністративну відповідальність передбачену ч.2 ст.156 КУпАП понесе продавець магазину "Продукти", що на вул. Сагайдачного, 1а за продаж алкоголю в нічний час.



Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продавати алкоголь в нічний час.



Відповідальність за таке порушення передбачена у вигляді штрафу від 1700 до 6800 гривень", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На продавця луцього магазину склали протокол про адмінпорушення через торгівлю алкоголем у нічний час.Про це інформує муніципальна варта."Адміністративну відповідальність передбачену ч.2 ст.156 КУпАП понесе продавець магазину "Продукти", що на вул. Сагайдачного, 1а за продаж алкоголю в нічний час.Департамент муніципальної варти нагадує, що згідно рішення Луцької міської ради «Про заборону продажу пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових та тютюнових виробів» забороняється продавати алкоголь в нічний час.Відповідальність за таке порушення передбачена у вигляді штрафу від 1700 до 6800 гривень", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію