На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО
10 травень, 23:20
На честь загиблих героїв в Україні щорічно проводяться Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. Такі змагання стали традиційними, та не дозволяють забути славетний подвиг наших співвітчизників.
У цьому році 32-гі ювілейні змагання відбудуться у Луцьку у період з 28 по 30 травня. Для участі у змаганнях запрошені команди багатьох країн, - пише ІА "Конкурент".
Наразі відбуваються тренування збірної команди України.
Як розповів «Конкуренту» старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області, підполковник Юрій Сафатюк, такі навчально-тренувальні збори збірної України відбуваються вперше на стадіоні на Волині.
«Це говорить про те, що наш підрозділ забезпечив належним чином підготовку збірної команди до цих змагань. І стадіон відповідає міжнародним стандартам», – каже Юрій Сафатюк.
Зараз на стадіоні пожежників тренується команда у складі 10 чоловік. У команді - майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри. З них – четверо працівників ДСНС України у Волинській області. Це – Олександр Андрійчук, Андрій Римар, Вадим Лучинський і Роман Божук.
Спортсмени будуть змагатися у пожежній естафеті, 100-метровій смузі з перешкодами, бойовому розгортанні та підйомі по штурмовій драбині.
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У цьому році 32-гі ювілейні змагання відбудуться у Луцьку у період з 28 по 30 травня. Для участі у змаганнях запрошені команди багатьох країн, - пише ІА "Конкурент".
Наразі відбуваються тренування збірної команди України.
Як розповів «Конкуренту» старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області, підполковник Юрій Сафатюк, такі навчально-тренувальні збори збірної України відбуваються вперше на стадіоні на Волині.
«Це говорить про те, що наш підрозділ забезпечив належним чином підготовку збірної команди до цих змагань. І стадіон відповідає міжнародним стандартам», – каже Юрій Сафатюк.
Зараз на стадіоні пожежників тренується команда у складі 10 чоловік. У команді - майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри. З них – четверо працівників ДСНС України у Волинській області. Це – Олександр Андрійчук, Андрій Римар, Вадим Лучинський і Роман Божук.
Спортсмени будуть змагатися у пожежній естафеті, 100-метровій смузі з перешкодами, бойовому розгортанні та підйомі по штурмовій драбині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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