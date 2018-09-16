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На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО
На честь загиблих героїв в Україні щорічно проводяться Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. Такі змагання стали традиційними, та не дозволяють забути славетний подвиг наших співвітчизників.

У цьому році 32-гі ювілейні змагання відбудуться у Луцьку у період з 28 по 30 травня. Для участі у змаганнях запрошені команди багатьох країн, - пише ІА "Конкурент".

Наразі відбуваються тренування збірної команди України.

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

Як розповів «Конкуренту» старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області, підполковник Юрій Сафатюк, такі навчально-тренувальні збори збірної України відбуваються вперше на стадіоні на Волині.

«Це говорить про те, що наш підрозділ забезпечив належним чином підготовку збірної команди до цих змагань. І стадіон відповідає міжнародним стандартам», – каже Юрій Сафатюк.

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

Зараз на стадіоні пожежників тренується команда у складі 10 чоловік. У команді - майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри. З них – четверо працівників ДСНС України у Волинській області. Це – Олександр Андрійчук, Андрій Римар, Вадим Лучинський і Роман Божук.

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО
На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

Спортсмени будуть змагатися у пожежній естафеті, 100-метровій смузі з перешкодами, бойовому розгортанні та підйомі по штурмовій драбині.

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО

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Теги: рятувальники, змагання
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