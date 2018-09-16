На змагання до Луцька приїдуть рятувальники з різних країн. ФОТО





У цьому році 32-гі ювілейні змагання відбудуться у Луцьку у період з 28 по 30 травня. Для участі у змаганнях запрошені команди багатьох країн, - пише



Наразі відбуваються тренування збірної команди України.







Як розповів «Конкуренту» старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області, підполковник Юрій Сафатюк, такі навчально-тренувальні збори збірної України відбуваються вперше на стадіоні на Волині.



«Це говорить про те, що наш підрозділ забезпечив належним чином підготовку збірної команди до цих змагань. І стадіон відповідає міжнародним стандартам», – каже Юрій Сафатюк.









Зараз на стадіоні пожежників тренується команда у складі 10 чоловік. У команді - майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри. З них – четверо працівників ДСНС України у Волинській області. Це – Олександр Андрійчук, Андрій Римар, Вадим Лучинський і Роман Божук.







Спортсмени будуть змагатися у пожежній естафеті, 100-метровій смузі з перешкодами, бойовому розгортанні та підйомі по штурмовій драбині.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На честь загиблих героїв в Україні щорічно проводяться Міжнародні змагання з пожежно-прикладного спорту. Такі змагання стали традиційними, та не дозволяють забути славетний подвиг наших співвітчизників.У цьому році 32-гі ювілейні змагання відбудуться у Луцьку у період з 28 по 30 травня. Для участі у змаганнях запрошені команди багатьох країн, - пише ІА "Конкурент" Наразі відбуваються тренування збірної команди України.Як розповів «Конкуренту» старший помічник начальника чергової зміни ОКЦ ДСНС України у Волинській області, підполковник, такі навчально-тренувальні збори збірної України відбуваються вперше на стадіоні на Волині.«Це говорить про те, що наш підрозділ забезпечив належним чином підготовку збірної команди до цих змагань. І стадіон відповідає міжнародним стандартам», – каже Юрій Сафатюк.Зараз на стадіоні пожежників тренується команда у складі 10 чоловік. У команді - майстри спорту міжнародного класу та заслужені майстри. З них – четверо працівників ДСНС України у Волинській області. Це –Спортсмени будуть змагатися у пожежній естафеті, 100-метровій смузі з перешкодами, бойовому розгортанні та підйомі по штурмовій драбині.

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