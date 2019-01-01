11 травня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні відзначають день народження депутат Волинської обласної ради Валентин Кошельник (на фото), директор ТзОВ «Житлобуд-2» Леонід Стефанович.
Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультету Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.
11 травня 1939-го народився український літературознавець, поет, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки, завідувач лабораторії лесезнавства Олександр Рисак.
Олександр Рисак пішов з життя 29 жовтня 2003 року.
А 2002 року у цей день убили начальника Луцького міського відділу внутрішніх справ Сергія Швачку.
Його тіло з вогнепальними пораненнями у серце знайшли о 7:40 біля під’їзду будинку, в якому він мешкав. На місці злочину виявили гільзи від пістолет 9-міліметрового калібру. Вбивця, найімовірніше, користувався глушником, тому що сусіди по багатоповерхівці пострілів не чули. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.
Дотепер це вбивство залишається нерозкритим.
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Також день народження 11 травня у журналістки Євгенії Сомової, громадського діяча Сергія Дружиновича, старшого викладача кафедри документознавства і музейної справи, заступника декана історичного факультету з інноваційно-грантової міжнародної співпраці, адміністратора спільноти історичного факультету Тетяни Яцечко-Блаженко.
Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Кирило й Максим. Зичимо міцного здоров'я, радості від життя й достатку.
11 травня 1939-го народився український літературознавець, поет, доктор філологічних наук, професор кафедри української літератури Волинського державного університету імені Лесі Українки, завідувач лабораторії лесезнавства Олександр Рисак.
Олександр Рисак пішов з життя 29 жовтня 2003 року.
А 2002 року у цей день убили начальника Луцького міського відділу внутрішніх справ Сергія Швачку.
Його тіло з вогнепальними пораненнями у серце знайшли о 7:40 біля під’їзду будинку, в якому він мешкав. На місці злочину виявили гільзи від пістолет 9-міліметрового калібру. Вбивця, найімовірніше, користувався глушником, тому що сусіди по багатоповерхівці пострілів не чули. Потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.
Дотепер це вбивство залишається нерозкритим.
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