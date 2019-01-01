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Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО

Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО
Хто хоч раз проїжджав повз селище Голоби, край дороги обов’язково мав можливість бачити залишки давнього парку, поза деревами якого проглядаються стіни колоритних руїн.

Це – релікт колись розкішного маєтку, зведеного ще у 1711 році на місці нового поселення голобчан, - пише КовельPost.

Старі Голоби, що лежали, як пишуть дослідники, трьома кілометрами північніше, мешканці у 1708 році полишили вщент спаленими шведськими військами в ході Великої Північної війни з Московським царством.

Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО

Спочатку маєтком володіла сім'я Єрузальських. Згодом – перейшов до рук шляхтичів Вільгів. На місці давньої садиби черняхівський воєвода, сенатор Речі Посполитої Людовік Вільга збудував новий великий палац, який у своєму складі мав окремі будинки, господарські споруди, браму для в'їзду, парк з водоймою…

Наступні століття не лише ознаменувалися зміною власників палацу (маєтності переходили у власність Божидар-Підгорецьких, Марії Ронікер-Подлевської, її доньки Марії Подлевської-М’яновської, котра володіла садибою аж до початку Другої світової війни), а й руйнацією будівлі з наступною її відбудовою.

В повоєнний час споруду використовували в якості Будинку культури, військового шпиталю, будинку для дітей-інвалідів, дитячого будинку-інтернату. Також, у флігелі колишнього маєтку Вільгів розміщувалася Голобська районна лікарня.

Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО
Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО
Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО
Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО

Післявоєнні фото архіву Надії Ярощук з FB-групи «Голоби і голобчани на ретро-фото»

Сергій ТОВКАЧ

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Теги: Голоби, маєток, історія, лікарня, ретрофото
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