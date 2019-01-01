Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО





Це – релікт колись розкішного маєтку, зведеного ще у 1711 році на місці нового поселення голобчан, - пише



Старі Голоби, що лежали, як пишуть дослідники, трьома кілометрами північніше, мешканці у 1708 році полишили вщент спаленими шведськими військами в ході Великої Північної війни з Московським царством.





Спочатку маєтком володіла сім'я Єрузальських. Згодом – перейшов до рук шляхтичів Вільгів. На місці давньої садиби черняхівський воєвода, сенатор Речі Посполитої Людовік Вільга збудував новий великий палац, який у своєму складі мав окремі будинки, господарські споруди, браму для в'їзду, парк з водоймою…



Наступні століття не лише ознаменувалися зміною власників палацу (маєтності переходили у власність Божидар-Підгорецьких, Марії Ронікер-Подлевської, її доньки Марії Подлевської-М’яновської, котра володіла садибою аж до початку Другої світової війни), а й руйнацією будівлі з наступною її відбудовою.



В повоєнний час споруду використовували в якості Будинку культури, військового шпиталю, будинку для дітей-інвалідів, дитячого будинку-інтернату. Також, у флігелі колишнього маєтку Вільгів розміщувалася Голобська районна лікарня.





Післявоєнні фото архіву Надії Ярощук з FB-групи «Голоби і голобчани на ретро-фото»



Сергій ТОВКАЧ

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