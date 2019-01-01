Розповіли історію розкішного маєтку на Ковельщині, що став руїнами. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 03:27
Хто хоч раз проїжджав повз селище Голоби, край дороги обов’язково мав можливість бачити залишки давнього парку, поза деревами якого проглядаються стіни колоритних руїн.
Це – релікт колись розкішного маєтку, зведеного ще у 1711 році на місці нового поселення голобчан, - пише КовельPost.
Старі Голоби, що лежали, як пишуть дослідники, трьома кілометрами північніше, мешканці у 1708 році полишили вщент спаленими шведськими військами в ході Великої Північної війни з Московським царством.
Спочатку маєтком володіла сім'я Єрузальських. Згодом – перейшов до рук шляхтичів Вільгів. На місці давньої садиби черняхівський воєвода, сенатор Речі Посполитої Людовік Вільга збудував новий великий палац, який у своєму складі мав окремі будинки, господарські споруди, браму для в'їзду, парк з водоймою…
Наступні століття не лише ознаменувалися зміною власників палацу (маєтності переходили у власність Божидар-Підгорецьких, Марії Ронікер-Подлевської, її доньки Марії Подлевської-М’яновської, котра володіла садибою аж до початку Другої світової війни), а й руйнацією будівлі з наступною її відбудовою.
В повоєнний час споруду використовували в якості Будинку культури, військового шпиталю, будинку для дітей-інвалідів, дитячого будинку-інтернату. Також, у флігелі колишнього маєтку Вільгів розміщувалася Голобська районна лікарня.
Післявоєнні фото архіву Надії Ярощук з FB-групи «Голоби і голобчани на ретро-фото»
Сергій ТОВКАЧ
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Це – релікт колись розкішного маєтку, зведеного ще у 1711 році на місці нового поселення голобчан, - пише КовельPost.
Старі Голоби, що лежали, як пишуть дослідники, трьома кілометрами північніше, мешканці у 1708 році полишили вщент спаленими шведськими військами в ході Великої Північної війни з Московським царством.
Спочатку маєтком володіла сім'я Єрузальських. Згодом – перейшов до рук шляхтичів Вільгів. На місці давньої садиби черняхівський воєвода, сенатор Речі Посполитої Людовік Вільга збудував новий великий палац, який у своєму складі мав окремі будинки, господарські споруди, браму для в'їзду, парк з водоймою…
Наступні століття не лише ознаменувалися зміною власників палацу (маєтності переходили у власність Божидар-Підгорецьких, Марії Ронікер-Подлевської, її доньки Марії Подлевської-М’яновської, котра володіла садибою аж до початку Другої світової війни), а й руйнацією будівлі з наступною її відбудовою.
В повоєнний час споруду використовували в якості Будинку культури, військового шпиталю, будинку для дітей-інвалідів, дитячого будинку-інтернату. Також, у флігелі колишнього маєтку Вільгів розміщувалася Голобська районна лікарня.
Післявоєнні фото архіву Надії Ярощук з FB-групи «Голоби і голобчани на ретро-фото»
Сергій ТОВКАЧ
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