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Волинські сбушники викрили поліцейського, який продавав службову інформацію з бази даних митниці

Волинські сбушники викрили поліцейського, який продавав службову інформацію з бази даних митниці
Співробітники Управління СБ України у Волинській області викрили схему продажу службової інформації з бази Державної фіскальної служби.

Про це інформують на сторінці відомства у facebook.

Співробітники Служби безпеки України викрили у Хмельницькому організовану групу, яка створила механізм із протиправного отримання та збуту інформації з обмеженим доступом з автоматизованих систем митниці ДФС України «Інспектор-2006».

Оперативники СБ України встановили, що працівник спецпідрозділу КОРД ГУ Національної поліції в Хмельницькій області організував за «допомогою» двох працівників місцевої митниці систематичний збут приватним особам інформації з обмеженим доступом щодо транспортних засобів та осіб, які ввезли їх на територію України, із зазначенням анкетних даних цих осіб. Задокументовано, що протягом трьох місяців протиправної діяльності зловмисники «заробили» понад двісті тисяч гривень.

Правоохоронці затримали працівника Нацполіції у Хмельницькому після передачі даних черговому «клієнту».

У межах кримінального провадження перевіряються факти можливого продажу персональних даних громадян України представникам російських спецслужб. Співробітнику спецпідрозділу КОРД повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3. ст. 362 та ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Операція з викриття зловмисників проводились співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно зі слідчими Теруправління ДБР, розташованим у м. Хмельницькому, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.

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Теги: СБУ, база даних, митниця, КОРД
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