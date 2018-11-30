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В аварії поблизу Луцька загинув пішохід

В аварії поблизу Луцька загинув пішохід
ДТП, внаслідок якої загинула людина, трапилась сьогодні, 10 травня, близько 23-ї години у селі Рованці.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці аварії.

Зі слів свідків ДТП, біля магазину «Бісквіт» автомобіль марки «ВАЗ» збив людину.

Як повідомили очевидці, людина загинула, оскільки тіло постраждалого лежить на проїжджій частині, накрите простирадлом.

«Вочевидь, загиблий вискочив на проїжджу частину, що погано освітлена. Саме тому водій не побачив його», – каже свідок.

На місці працює поліція та медики. Подробиці та обставини ДТП з'ясовуються.

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Теги: аварія, Рованці, пішохід, смерть
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