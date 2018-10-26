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Українські зірки декларують всього по кілька гривень доходу – ДФС

Українські зірки декларують всього по кілька гривень доходу – ДФС
Деякі зірки українського шоу-бізнесу не декларують свої доходи зовсім або декларують кілька гривень.

Багато артистів працюють як суб’єкти підприємницької діяльності, проте не завжди є зразковими платниками податків, - пишуть Факти.

За словами в.о. заступника голови ДФС Євгена Бамбизова, деякі українські артисти взагалі забувають, що є такими ж декларантами доходів, як і їх глядачі. Вони декларують відсутність доходів або зовсім незначні суми,наприклад, кілька сотень або навіть кілька гривень.

Серед таких опинилися Анна Седокова, Ані Лорак, DZIDZO, Камалія, Андрій Хливнюк, Позитив (гурт Время и Стекло), Марія Яремчук, Амадор Лопес, MARUV і Олександра Зарицька (гурт KAZKA).

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Низькі доходи задекларували також ряд відомих спортсменів, серед яких Василь Ломаченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик.

Крім того, за словами Євгена Бамбизова, зірки часто забувають задекларувати доходи, отримані за кордоном.Багато артистів працюють як суб’єкти підприємницької діяльності, проте не завжди є зразковими платниками податків.

За словами в.о. заступника голови ДФС Євгена Бамбизова, деякі українські артисти взагалі забувають, що є такими ж декларантами доходів, як і їх глядачі. Вони декларують відсутність доходів або зовсім незначні суми,наприклад, кілька сотень або навіть кілька гривень.

Серед таких опинилися Анна Седокова, Ані Лорак, DZIDZO, Камалія, Андрій Хливнюк, Позитив (гурт Время и Стекло), Марія Яремчук, Амадор Лопес, MARUV і Олександра Зарицька (гурт KAZKA).

Низькі доходи задекларували також ряд відомих спортсменів, серед яких Василь Ломаченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик.

Крім того, за словами Євгена Бамбизова, зірки часто забувають задекларувати доходи, отримані за кордоном.

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Теги: доходи, декларації, гроші, зірки
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