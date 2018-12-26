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8 порад від лайф-коуча з Луцька, які допоможуть стати впевненішим

8 порад від лайф-коуча з Луцька, які допоможуть стати впевненішим
Лайф-коуч з Луцька Надія Рогозіна поділилася порадами, як стати більш впевненим у собі.

Для цього потрібно взяти собі за звичку всього 8 пунктів. Про це лайф-коуч написала на своїй сторінці у facebook.

1. Кажіть «дякую» замість «вибачте», «дякую, що почекали», а не «вибачте за запізнення».

2. Тримайте спину прямо, а плечі розведеними. Це на хімічному рівні міняє склад гормонів у тілі.

3. Ставте собі менше цілей. Ми схильні переоцінювати власні можливості за день і через це почуваємося невдахами увечері.

4. Частіше кажіть ні. Ви нікому нічого не зобов‘язані. Робіть тільки те, що хочете.

5. Хваліться досягненнями. Ми схильні фокусуватися на провалах і не пам‘ятати досягнень. Проговорюючи свої досягнення вншим, ми міняємо сприйняття себе.

6. Посміхайтеся незнайомцям! Просто спробуйте і побачите, що буде.

7. Рухайтеся! Якщо у вас сидяча робота, почніть ходити пішки. Це понизить гормон стресу.

8. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчора.

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Теги: Рогозіна, порада, впевненість
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