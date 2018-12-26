8 порад від лайф-коуча з Луцька, які допоможуть стати впевненішим

Надія Рогозіна поділилася порадами, як стати більш впевненим у собі.



Для цього потрібно взяти собі за звичку всього 8 пунктів. Про це лайф-коуч написала на своїй сторінці у



1. Кажіть «дякую» замість «вибачте», «дякую, що почекали», а не «вибачте за запізнення».



2. Тримайте спину прямо, а плечі розведеними. Це на хімічному рівні міняє склад гормонів у тілі.



3. Ставте собі менше цілей. Ми схильні переоцінювати власні можливості за день і через це почуваємося невдахами увечері.



4. Частіше кажіть ні. Ви нікому нічого не зобов‘язані. Робіть тільки те, що хочете.



5. Хваліться досягненнями. Ми схильні фокусуватися на провалах і не пам‘ятати досягнень. Проговорюючи свої досягнення вншим, ми міняємо сприйняття себе.



6. Посміхайтеся незнайомцям! Просто спробуйте і побачите, що буде.



7. Рухайтеся! Якщо у вас сидяча робота, почніть ходити пішки. Це понизить гормон стресу.



8. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лайф-коуч з Луцькаподілилася порадами, як стати більш впевненим у собі.Для цього потрібно взяти собі за звичку всього 8 пунктів. Про це лайф-коуч написала на своїй сторінці у facebook 1. Кажіть «дякую» замість «вибачте», «дякую, що почекали», а не «вибачте за запізнення».2. Тримайте спину прямо, а плечі розведеними. Це на хімічному рівні міняє склад гормонів у тілі.3. Ставте собі менше цілей. Ми схильні переоцінювати власні можливості за день і через це почуваємося невдахами увечері.4. Частіше кажіть ні. Ви нікому нічого не зобов‘язані. Робіть тільки те, що хочете.5. Хваліться досягненнями. Ми схильні фокусуватися на провалах і не пам‘ятати досягнень. Проговорюючи свої досягнення вншим, ми міняємо сприйняття себе.6. Посміхайтеся незнайомцям! Просто спробуйте і побачите, що буде.7. Рухайтеся! Якщо у вас сидяча робота, почніть ходити пішки. Це понизить гормон стресу.8. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію