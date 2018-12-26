8 порад від лайф-коуча з Луцька, які допоможуть стати впевненішим
Сьогодні, 08:22
Лайф-коуч з Луцька Надія Рогозіна поділилася порадами, як стати більш впевненим у собі.
Для цього потрібно взяти собі за звичку всього 8 пунктів. Про це лайф-коуч написала на своїй сторінці у facebook.
1. Кажіть «дякую» замість «вибачте», «дякую, що почекали», а не «вибачте за запізнення».
2. Тримайте спину прямо, а плечі розведеними. Це на хімічному рівні міняє склад гормонів у тілі.
3. Ставте собі менше цілей. Ми схильні переоцінювати власні можливості за день і через це почуваємося невдахами увечері.
4. Частіше кажіть ні. Ви нікому нічого не зобов‘язані. Робіть тільки те, що хочете.
5. Хваліться досягненнями. Ми схильні фокусуватися на провалах і не пам‘ятати досягнень. Проговорюючи свої досягнення вншим, ми міняємо сприйняття себе.
6. Посміхайтеся незнайомцям! Просто спробуйте і побачите, що буде.
7. Рухайтеся! Якщо у вас сидяча робота, почніть ходити пішки. Це понизить гормон стресу.
8. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчора.
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Для цього потрібно взяти собі за звичку всього 8 пунктів. Про це лайф-коуч написала на своїй сторінці у facebook.
1. Кажіть «дякую» замість «вибачте», «дякую, що почекали», а не «вибачте за запізнення».
2. Тримайте спину прямо, а плечі розведеними. Це на хімічному рівні міняє склад гормонів у тілі.
3. Ставте собі менше цілей. Ми схильні переоцінювати власні можливості за день і через це почуваємося невдахами увечері.
4. Частіше кажіть ні. Ви нікому нічого не зобов‘язані. Робіть тільки те, що хочете.
5. Хваліться досягненнями. Ми схильні фокусуватися на провалах і не пам‘ятати досягнень. Проговорюючи свої досягнення вншим, ми міняємо сприйняття себе.
6. Посміхайтеся незнайомцям! Просто спробуйте і побачите, що буде.
7. Рухайтеся! Якщо у вас сидяча робота, почніть ходити пішки. Це понизить гормон стресу.
8. Порівнюйте себе не з іншими, а з собою вчора.
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