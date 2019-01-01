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У Луцьку відкрили новий сезон дитячої залізниці. ВІДЕО

У Луцьку відкрили новий сезон дитячої залізниці. ВІДЕО
Урочисте відкриття 65-го сезону руху дитячої залізниці відбулось у четвер, 9 травня.

На захід прийшли сотні дітлахів, які у майбутньому хочуть пов'язати своє життя із залізницею. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Зазвичай, у травні в дітей починається практика і тут вони мають можливість опанувати ази професії сигналіста, провідника, стрілочника, оглядача вагонів, ревізора, диктора та інші.

Більше - у сюжеті.


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Теги: дитяча залізниця, відкриття
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