У Луцьку відкрили новий сезон дитячої залізниці. ВІДЕО
Сьогодні, 07:27
Урочисте відкриття 65-го сезону руху дитячої залізниці відбулось у четвер, 9 травня.
На захід прийшли сотні дітлахів, які у майбутньому хочуть пов'язати своє життя із залізницею. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зазвичай, у травні в дітей починається практика і тут вони мають можливість опанувати ази професії сигналіста, провідника, стрілочника, оглядача вагонів, ревізора, диктора та інші.
Більше - у сюжеті.
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На захід прийшли сотні дітлахів, які у майбутньому хочуть пов'язати своє життя із залізницею. Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Зазвичай, у травні в дітей починається практика і тут вони мають можливість опанувати ази професії сигналіста, провідника, стрілочника, оглядача вагонів, ревізора, диктора та інші.
Більше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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