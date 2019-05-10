У місті на Волині руйнується меморіал. ФОТО





Розбиті гранітні плити, підніжжя монумента теж починає руйнуватися, від чого одна його сторона його покосилася вбік. На руці у жінки утворилася дірка, у яку залітають пташки. Про це пише



Варто додати, минулого року міським головою Петром Саганюком на одній з оперативних нарад у лютому «з цього приводу було дано доручення звернутись до органів обласної влади та віднайти можливість співфінансувати дані роботи і з міського бюджету, адже даний пам’ятник – в переліку об’єктів культурної спадщини національного значення». Але, як показують факти, ситуація не змінилася.







Для довідок: меморіал жертвам фашизму був побудований в 1966 році на місці фашистського концтабору під назвою «офлагах-365». Велика площа табору дозволяла утримувати в в’язнів кілька тисяч чоловік одночасно. В основному концтабір наповнювали радянські військові, офіцери, які служили в рядах Червоної армії, а також місцеві жителі. Приводом для затримання міг стати будь-який обмова або донос сусідів.



Жорстокі закони концтабору не допускали звільнення в’язнів. Всього за час його існування у Володимир-Волинському було розстріляно більше 50 тисяч чоловік. На одній зі скульптур зображений підліток, який намагається проникнути на свободу крізь металевий паркан концтабору.



У 1965-1966 рр. в районі концтабору на західній околиці міста було відкрито меморіальний комплекс «Жертвам фашизму» (скульптор Е.В. Дзинда, Ф.М. Бриж, архітектор Я.І. Назаркевич).

Пам’ятник розташований на місті знаходження жертв табору і представляє собою площу 80 на 50 м. Форма площі виникла із ситуаційних особливостей території. Композиція комплексу складається з дев’яти 12-ти метрової довжини могил і двох скульптур: «Скорботна мати» і «В’язень». Серед широкого поля в небо вистрілює три різної висоти вертикалі із металевих труб, між яким, на піднятій над землею плиті стоїть фігура людини, висотою 5.5 м, зв’язаної колючим дротом, але не скореної.

Початком композиції є встановлена на видовженому постаменті при підході до площі, фігура скорботної матері – символічний образ матері, дружини, сестри. Композиція її похиленої постаті замкнута і спокійна. Це образ невмирущого життя, здатного воскреснути з попелу, вистояти всі випробування і розквітнути на землі новими веснами.

У 1975 році тут були перезахоронені останки трьох тисяч полонених бійців розстріляних у 1942 році.



Інформація взята з Itinery, Державний Історико-культурний заповідник “Стародавній володимир”.

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