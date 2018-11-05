У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО
Сьогодні, 06:25
У Берестечку місцеві мешканці зробили ремонт дороги власними силами та ресурсами.
Відповідні світлини у facebook-спільноті "Родом з Берестечка" опублікував Віталій Залевський.
Зокрема, на фотографіях видно, що люди замощували ями битою цеглою, піском та камінням.
У коментарях під дописом люди пишуть, що місцева влада нічого не може вдіяти, позаяк ці дороги не місцевого значення.
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Відповідні світлини у facebook-спільноті "Родом з Берестечка" опублікував Віталій Залевський.
Зокрема, на фотографіях видно, що люди замощували ями битою цеглою, піском та камінням.
У коментарях під дописом люди пишуть, що місцева влада нічого не може вдіяти, позаяк ці дороги не місцевого значення.
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