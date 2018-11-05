У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО





Відповідні світлини у facebook-спільноті Віталій Залевський.



Зокрема, на фотографіях видно, що люди замощували ями битою цеглою, піском та камінням.



У коментарях під дописом люди пишуть, що місцева влада нічого не може вдіяти, позаяк ці дороги не місцевого значення.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку місцеві мешканці зробили ремонт дороги власними силами та ресурсами.Відповідні світлини у facebook-спільноті "Родом з Берестечка" опублікувавЗокрема, на фотографіях видно, що люди замощували ями битою цеглою, піском та камінням.У коментарях під дописом люди пишуть, що місцева влада нічого не може вдіяти, позаяк ці дороги не місцевого значення.

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