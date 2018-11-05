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У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО

У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО
У Берестечку місцеві мешканці зробили ремонт дороги власними силами та ресурсами.

Відповідні світлини у facebook-спільноті "Родом з Берестечка" опублікував Віталій Залевський.

Зокрема, на фотографіях видно, що люди замощували ями битою цеглою, піском та камінням.

У коментарях під дописом люди пишуть, що місцева влада нічого не може вдіяти, позаяк ці дороги не місцевого значення.

У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО

У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО

У містечку на Волині люди замощують ями на дорозі, хто чим може. ФОТО

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Теги: Берестечко, яма, дорога, цегла
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