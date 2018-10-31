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У Києві BMW зіткнувся з автомобілем патрульних. ФОТО

У Києві BMW зіткнувся з автомобілем патрульних. ФОТО
У Шевченківському районі міста Києва в ніч з 10 на 11 травня 2019 року сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.

Поліцейський Toyota Prius та BMW зіткнулися в районі Повітрофлотського мосту - на заїзді з проспекту Перемоги до вулиці Чорновола, передають ВартовіЕспресо.

За попередніми даними, правоохоронці рухалися з проспекту Перемоги і заїжджали на вулицю Чорновола, а в цей час BMW з'їжджав на проспект Перемоги зі шляхопроводу.

Внаслідок зіткнення постраждали три людини: керманич BMW та екіпаж патрульних. Усіх їх медики швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.

Свідки кажуть, що саме поліцейське авто виїхало на зустрічну смугу, самі ж правоохоронці на місці від коментарів відмовляються. Хто ж насправді виїхав на смугу зустрічного руху, що і призвело до аварії, встановить слідство.

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Теги: поліція, Київ, ДТП
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