У Києві BMW зіткнувся з автомобілем патрульних. ФОТО





Поліцейський Toyota Prius та BMW зіткнулися в районі Повітрофлотського мосту - на заїзді з проспекту Перемоги до вулиці Чорновола,



За попередніми даними, правоохоронці рухалися з проспекту Перемоги і заїжджали на вулицю Чорновола, а в цей час BMW з'їжджав на проспект Перемоги зі шляхопроводу.



Внаслідок зіткнення постраждали три людини: керманич BMW та екіпаж патрульних. Усіх їх медики швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.



Свідки кажуть, що саме поліцейське авто виїхало на зустрічну смугу, самі ж правоохоронці на місці від коментарів відмовляються. Хто ж насправді виїхав на смугу зустрічного руху, що і призвело до аварії, встановить слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шевченківському районі міста Києва в ніч з 10 на 11 травня 2019 року сталася ДТП за участю автомобіля патрульної поліції.Поліцейський Toyota Prius та BMW зіткнулися в районі Повітрофлотського мосту - на заїзді з проспекту Перемоги до вулиці Чорновола, передають ВартовіЕспресо За попередніми даними, правоохоронці рухалися з проспекту Перемоги і заїжджали на вулицю Чорновола, а в цей час BMW з'їжджав на проспект Перемоги зі шляхопроводу.Внаслідок зіткнення постраждали три людини: керманич BMW та екіпаж патрульних. Усіх їх медики швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню тяжкості.Свідки кажуть, що саме поліцейське авто виїхало на зустрічну смугу, самі ж правоохоронці на місці від коментарів відмовляються. Хто ж насправді виїхав на смугу зустрічного руху, що і призвело до аварії, встановить слідство.

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