Курс валют у Луцьку на 11 травня





Євро при купівлі становить - 29.163, продажу - 29.752.



Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.550, продаж - 7.021.

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