Курс валют у Луцьку на 11 травня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.111, а продаж - 26.464.
Євро при купівлі становить - 29.163, продажу - 29.752.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.550, продаж - 7.021.
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Євро при купівлі становить - 29.163, продажу - 29.752.
Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.413.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.550, продаж - 7.021.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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