У «Промені» пройде бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу»*





Безкоштовно лише один день.



"Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу! 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, KlimmiGroup, Clever Consulting White Sales та Modulsoft", - зазначають організатори.



- Про правила побудови відділу продажів.

- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.

- Про автоматизацію процесу продажів.

- Про телефонні продажі.

- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.

- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.

- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.

- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.



Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ- менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.



Обов’язкова попередня реєстрація:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 травня у РЦ «Промінь» пройде Бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу».Безкоштовно лише один день."Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу! 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, KlimmiGroup, Clever Consulting White Sales та Modulsoft", - зазначають організатори.- Про правила побудови відділу продажів.- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.- Про автоматизацію процесу продажів.- Про телефонні продажі.- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ- менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.Обов’язкова попередня реєстрація: https://anatomy.bitrix.ua/spring2019/lutsk/?utm_source=facebook&utm_medium=event





Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію