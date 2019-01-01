У «Промені» пройде бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу»*
Сьогодні, 09:08
14 травня у РЦ «Промінь» пройде Бізнес-семінар «Анатомія бізнесу: Ефективні технології продажу».
Безкоштовно лише один день.
"Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу! 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, KlimmiGroup, Clever Consulting White Sales та Modulsoft", - зазначають організатори.
- Про правила побудови відділу продажів.
- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.
- Про автоматизацію процесу продажів.
- Про телефонні продажі.
- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.
- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.
- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.
- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.
Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ- менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.
Обов’язкова попередня реєстрація: https://anatomy.bitrix.ua/spring2019/lutsk/?utm_source=facebook&utm_medium=event
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Безкоштовно лише один день.
"Цінні поради, кейси, досвід та інсайти від топових спікерів! Прокачай суперсилу свого бізнесу! 400 слухачів, 10 спікерів із компаній: DelFast, SendPulse, Укрпошта, KlimmiGroup, Clever Consulting White Sales та Modulsoft", - зазначають організатори.
- Про правила побудови відділу продажів.
- Про стратегію і тактику управління відділом продажу.
- Про автоматизацію процесу продажів.
- Про телефонні продажі.
- Про E-Export: як звичайному підприємцю розпочати продажі за кордон через інтернет.
- Про побудову омнікальної системи комунікації з клієнтом.
- Про те скільки помилок і провалів треба зробити, щоб зробити найкращий продукт.
- Про п'ять точок суперсили вашого бізнесу.
Та, як завжди, на вас чекатиме нетворкінг серед власників та CEO, топ- менеджерів, маркетологів та HR менеджерів.
Обов’язкова попередня реєстрація: https://anatomy.bitrix.ua/spring2019/lutsk/?utm_source=facebook&utm_medium=event
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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