У «Промені» розповіли, чим особлива тайська кухня*
Сьогодні, 17:37
Особливість і відмінність тайської кухня Lemongrass, що на 4-му поверсі від страв інших національностей – це об'єднання в одному частуванні кислого, солоного, пряного і солодкого смаків.
Наприклад Том Ям має «лікувальне» поєднання перцю чилі, лимонної трави, лайма, імбиру, рибного відвару, які в комбінації впливають на захисну функцію організму від ракових пухлин.
Сам чилі готовий щодня боротися з недугами простудних захворювань і заражень дихальних шляхів. Не дивлячись на недовіру європейців, тайці впевнені, що гострі добавки і перець сприяють кращому перетравленню і підтримують шлунково-кишковий тракт в нормі.
Від нещодавно лучани мають змогу скуштувати тайські страви не виїжджаючи навіть за межі міста. У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», працює Lemongrass – заклад традиційної тайської кухні. Де сам здивують поєднанням таких різних, але таких ідеально скомпонованих смаків.
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Наприклад Том Ям має «лікувальне» поєднання перцю чилі, лимонної трави, лайма, імбиру, рибного відвару, які в комбінації впливають на захисну функцію організму від ракових пухлин.
Сам чилі готовий щодня боротися з недугами простудних захворювань і заражень дихальних шляхів. Не дивлячись на недовіру європейців, тайці впевнені, що гострі добавки і перець сприяють кращому перетравленню і підтримують шлунково-кишковий тракт в нормі.
Від нещодавно лучани мають змогу скуштувати тайські страви не виїжджаючи навіть за межі міста. У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», працює Lemongrass – заклад традиційної тайської кухні. Де сам здивують поєднанням таких різних, але таких ідеально скомпонованих смаків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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