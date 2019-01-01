У «Промені» розповіли, чим особлива тайська кухня*

Особливість і відмінність тайської кухня Lemongrass, що на 4-му поверсі від страв інших національностей – це об'єднання в одному частуванні кислого, солоного, пряного і солодкого смаків.Наприклад Том Ям має «лікувальне» поєднання перцю чилі, лимонної трави, лайма, імбиру, рибного відвару, які в комбінації впливають на захисну функцію організму від ракових пухлин.Сам чилі готовий щодня боротися з недугами простудних захворювань і заражень дихальних шляхів. Не дивлячись на недовіру європейців, тайці впевнені, що гострі добавки і перець сприяють кращому перетравленню і підтримують шлунково-кишковий тракт в нормі.Від нещодавно лучани мають змогу скуштувати тайські страви не виїжджаючи навіть за межі міста. У Grand Central, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь», працює Lemongrass – заклад традиційної тайської кухні. Де сам здивують поєднанням таких різних, але таких ідеально скомпонованих смаків.