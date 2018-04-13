«Мисливці на індиків»: троє чоловіків з «автоматом» пограбували підприємця
Сьогодні, 09:19
У Білій Церкві троє місцевих мешканців пограбували приватного підприємця. Вони були «озброєні» макетом автомату АК-74.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
10 травня у денний час три місцевих мешканця, 1977-1996 р.н., у Білій Церкві, за словами потерпілого, погрожуючи автоматом АК-74, скоїли напад на приватного підприємця та заволоділи двома тушками індиків, після чого скрилися на автомобілі BMW.
По гарячим слідам працівниками кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції ГУ Київщини ці «мисливці на дичину» були затримані, їх «здобич» була вилучена. Також вилучили макет АК-74.
«Згідно ч.2 ст.187 КК України (розбій) «мисливці на індиків» можуть поїхати на відпочинок від мирського життя терміном від 7 до 10 років», – пише Аброськін.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.
10 травня у денний час три місцевих мешканця, 1977-1996 р.н., у Білій Церкві, за словами потерпілого, погрожуючи автоматом АК-74, скоїли напад на приватного підприємця та заволоділи двома тушками індиків, після чого скрилися на автомобілі BMW.
По гарячим слідам працівниками кримінальної поліції Білоцерківського відділу поліції ГУ Київщини ці «мисливці на дичину» були затримані, їх «здобич» була вилучена. Також вилучили макет АК-74.
«Згідно ч.2 ст.187 КК України (розбій) «мисливці на індиків» можуть поїхати на відпочинок від мирського життя терміном від 7 до 10 років», – пише Аброськін.
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