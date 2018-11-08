«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 09:26
Волинський фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами Луцького замку та історичної частини міста з висоти.
Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур.
"Луцьку є чим гордитись, у нас дуже гарно збережене старе місто, а перлиною звичайно є величний замок Любарта", - підписав світлини Харланов.
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Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур.
"Луцьку є чим гордитись, у нас дуже гарно збережене старе місто, а перлиною звичайно є величний замок Любарта", - підписав світлини Харланов.
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