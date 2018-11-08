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«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО

«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО
Волинський фотограф Олександр Харланов поділився неймовірними світлинами Луцького замку та історичної частини міста з висоти.

Фото він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 11-12 травня у Луцьку відбудеться фестиваль вуличної їжі Lutsk Food Fest: Гастро тур.

"Луцьку є чим гордитись, у нас дуже гарно збережене старе місто, а перлиною звичайно є величний замок Любарта", - підписав світлини Харланов.
«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО
«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО
«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО
«Луцьку є чим гордитись»: Старе місто з висоти пташиного польоту. ФОТО




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Теги: Луцьк, замок Любарта
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