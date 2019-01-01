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Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента

Політолог з Луцька розповів, коли може стати відомо про нового очільника Адміністрації Президента
Михайло Наход поділився своєю думкою щодо того, чи Володимир Зеленський врахує думку Ігоря Коломойського щодо призначення на посаду голови Адміністрації Президента Андрія Богдана.

Про це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход в ефірі телеканалу ZIK, пише "Конкурент".

Із його слів, Коломойський публічно нав'язує цю кандидатуру, однак остаточного рішення немає.

Він припустив, що оголошення про нового голову Адміністрації Президента зроблять незадовго до інавгурації або в день інавгурації. Адже, з його слів, голова АП – це та особа, яка найбільш потрібна Президенту зі вступом на посаду.

"Бо впливу на Кабінет Міністрів він не матиме, впливу на Верховну Раду – теж, а йому потрібні будуть важелі. Адміністрація Президента є якраз тим важелем, який може налагоджувати комунікацію з іншими органами", – розповів Наход.

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Теги: Михайло Наход, Володимир Зеленський, політолог
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