Політолог з Луцька розповів про вплив Коломойського на призначення нового Президента

Михайло Наход поділився своєю думкою щодо того, чи Володимир Зеленський врахує думку Ігоря Коломойського щодо призначення на посаду голови Адміністрації Президента Андрія Богдана.



Про це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход в ефірі телеканалу ZIK, пише "



Із його слів, Коломойський публічно нав'язує цю кандидатуру, однак остаточного рішення немає.



Він припустив, що оголошення про нового голову Адміністрації Президента зроблять незадовго до інавгурації або в день інавгурації. Адже, з його слів, голова АП – це та особа, яка найбільш потрібна Президенту зі вступом на посаду.



"Бо впливу на Кабінет Міністрів він не матиме, впливу на Верховну Раду – теж, а йому потрібні будуть важелі. Адміністрація Президента є якраз тим важелем, який може налагоджувати комунікацію з іншими органами", – розповів Наход.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. поділився своєю думкою щодо того, чиврахує думкущодо призначення на посаду голови Адміністрації ПрезидентаПро це заявив голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход в ефірі телеканалу ZIK, пише " Конкурент ".Із його слів, Коломойський публічно нав'язує цю кандидатуру, однак остаточного рішення немає.Він припустив, що оголошення про нового голову Адміністрації Президента зроблять незадовго до інавгурації або в день інавгурації. Адже, з його слів, голова АП – це та особа, яка найбільш потрібна Президенту зі вступом на посаду."Бо впливу на Кабінет Міністрів він не матиме, впливу на Верховну Раду – теж, а йому потрібні будуть важелі. Адміністрація Президента є якраз тим важелем, який може налагоджувати комунікацію з іншими органами", – розповів Наход.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію