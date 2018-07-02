Кримінальний Світязь: розповіли, як і де пильнуватимуть спокій курортників цього літа найбільше





Кожного дня до несення служби тут заступають 13-15 відряджених службовців, які працюють у командах із місцевими копами. Враховуючи статистику минулих років, поліцейські визначають локації, де найчастіше трапляються факти скоєння кримінальних правопорушень. Це допомагає максимально оперативно передбачити і запобігти небезпечним ситуаціям, тож - зберегти курортникам відпочинок.



Про забезпечення громадського порядку на території району під час сезону відпочинку доповідав начальник сектору реагування патрульної поліції №1 Шацького відділення Любомльського відділу поліції ГУНП Ігор Демчук під час наради щодо підготовки до відкриття туристичного сезону 2019 року, яка відбувалася за участі голови Волинської ОДА Олександра Савченка.



Ігор Демчук розповів про «успіхи» порушників закону минулого літа в період із 1 червня до 31 серпня.



«Загалом тоді скоїли більше 35 кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних із літнім відпочинком на території, коли за весь рік, не враховуючи цей курортний період, було «105 криміналів»,– розповів поліцейський.



З них – 22 крадіжки приватного майна, а всього за рік був 51 такий випадок, 11 ДТП у співвідношенні 20 за рік. Також траплялися сутички із нанесенням важких тілесних пошкоджень і факти утоплення відпочивальників, яких було 7, одна із цих смертей – дитяча.



Окрім цього зростає і кількість адміністративних правопорушень.



«Люди здебільшого приїздять не маршрутками, а особистим транспортом, тому у літній період 2018 року зафіксували 650 випадків порушення адміністративного кодексу», – говорить Демчук.



474 – порушення правил дорожнього руху, 28 – керування в стані алкогольного сп’яніння, 4 – торгівля алкоголю без ліцензії, 93 – поява в публічному місці напідпитку.



На відпочинковий період цього року у поліції планують посилювати охорону ще більше, у зв’язку із тим, що очікують в декілька разів більше туристів, ніж у минулі роки. Наразі правоохоронці проводять переговори із керівниками деяких баз відпочинку про співпрацю. Також узгоджують питання із керівництвом ГУНП про кількість особового складу на літо 2019. Вже визначають місця, де найбільше лютує кримінал, щоб саме там зосередити основні сили, які і будуть контролювати ситуацію.



У самому ж Шацькому відділенні поліції планують створювати додаткову слідчо-оперативну групу і наряд поліції, щоб в найкоротші терміни розслідувати злочини і карати винних.



Ще одним важливим питанням є реєстрація відпочивальників за місцем найму житла, як на базах відпочинку, так і в приватних садибах. Поліцейський каже, що це набагато спрощує роботу працівникам правоохоронних органів, тому вони вимагатимуть від власників помешкань знайомитися із гостями тісніше, перевіряючи документи і записуючи дані.



Окрім цього, у місцях відпочинку громадян і на автодорогах курортного району будуть облаштовувати камери відеоспостереження.



«Наразі у Шацьку функціонує 16 відеокамер, і вже це дає свої результати. Іноді трапляються злочини, які вдається швидше відкривати саме завдяки новим технологіям», – звітує Демчук.



Найбільш кримінальною локацією є саме село Світязь, а особливо територія, де



Оновлена Набережна



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Нагадаємо,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На період літнього відпочинку у Шацькому районі традиційно збільшується кількість людей. Так, улітку на території району зазвичай перебуває від 20 до 30 тисяч осіб, а це – не тільки українці, але й іноземні гості. У зв’язку із цим Шацьке відділення поліції щороку просить Головне управління Національної поліції в області направити сюди додаткові сили та засоби для охорони порядку.Кожного дня до несення служби тут заступають 13-15 відряджених службовців, які працюють у командах із місцевими копами. Враховуючи статистику минулих років, поліцейські визначають локації, де найчастіше трапляються факти скоєння кримінальних правопорушень. Це допомагає максимально оперативно передбачити і запобігти небезпечним ситуаціям, тож - зберегти курортникам відпочинок.Про забезпечення громадського порядку на території району під час сезону відпочинку доповідав начальник сектору реагування патрульної поліції №1 Шацького відділення Любомльського відділу поліції ГУНПпід час наради щодо підготовки до відкриття туристичного сезону 2019 року, яка відбувалася за участі голови Волинської ОДАІгор Демчук розповів про «успіхи» порушників закону минулого літа в період із 1 червня до 31 серпня.«Загалом тоді скоїли більше 35 кримінальних правопорушень та інших подій, пов’язаних із літнім відпочинком на території, коли за весь рік, не враховуючи цей курортний період, було «105 криміналів»,– розповів поліцейський.З них – 22 крадіжки приватного майна, а всього за рік був 51 такий випадок, 11 ДТП у співвідношенні 20 за рік. Також траплялися сутички із нанесенням важких тілесних пошкоджень і факти утоплення відпочивальників, яких було 7, одна із цих смертей – дитяча.Окрім цього зростає і кількість адміністративних правопорушень.«Люди здебільшого приїздять не маршрутками, а особистим транспортом, тому у літній період 2018 року зафіксували 650 випадків порушення адміністративного кодексу», – говорить Демчук.474 – порушення правил дорожнього руху, 28 – керування в стані алкогольного сп’яніння, 4 – торгівля алкоголю без ліцензії, 93 – поява в публічному місці напідпитку.На відпочинковий період цього року у поліції планують посилювати охорону ще більше, у зв’язку із тим, що очікують в декілька разів більше туристів, ніж у минулі роки. Наразі правоохоронці проводять переговори із керівниками деяких баз відпочинку про співпрацю. Також узгоджують питання із керівництвом ГУНП про кількість особового складу на літо 2019. Вже визначають місця, де найбільше лютує кримінал, щоб саме там зосередити основні сили, які і будуть контролювати ситуацію.У самому ж Шацькому відділенні поліції планують створювати додаткову слідчо-оперативну групу і наряд поліції, щоб в найкоротші терміни розслідувати злочини і карати винних.Ще одним важливим питанням є реєстрація відпочивальників за місцем найму житла, як на базах відпочинку, так і в приватних садибах. Поліцейський каже, що це набагато спрощує роботу працівникам правоохоронних органів, тому вони вимагатимуть від власників помешкань знайомитися із гостями тісніше, перевіряючи документи і записуючи дані.Окрім цього, у місцях відпочинку громадян і на автодорогах курортного району будуть облаштовувати камери відеоспостереження.«Наразі у Шацьку функціонує 16 відеокамер, і вже це дає свої результати. Іноді трапляються злочини, які вдається швидше відкривати саме завдяки новим технологіям», – звітує Демчук.Найбільш кримінальною локацією є саме село Світязь, а особливо територія, де тільки-но оновили набережну . Кажуть, що це пов’язано із тим, що більшість людей їде саме туди, де кращі умови, а від кількості людей зростає і кількість фактів порушення закону.Нагадаємо, до Шацьких озер прокладуть новий автошлях

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