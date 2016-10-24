У Луцьку просять замінити «прогнилий» дитячий майданчик
Сьогодні, 09:42
Лучанка Наталія Комісар зареєструвала петицію, у якій просить звернути увагу на аварійний стан дитячого майданчика поблизу ТЦ «Гостинець».
Звернення можна переглянути на сайті петицій.
«Майданчик знаходиться у неприйнятному стані, елементи конструкцій прогнили або ж взагалі відсутні», – йдеться у дописі.
Лучанка зазначила, що майданчик становить загрозу для здоров'я і навіть життя малюків, користуватися ним неможливо.
«Прохання замінити прошкоджені конструкції на нові, безпечні і якісні», – резюмувала Наталія Комісар.
Головне фото – ілюстративне
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Звернення можна переглянути на сайті петицій.
«Майданчик знаходиться у неприйнятному стані, елементи конструкцій прогнили або ж взагалі відсутні», – йдеться у дописі.
Лучанка зазначила, що майданчик становить загрозу для здоров'я і навіть життя малюків, користуватися ним неможливо.
«Прохання замінити прошкоджені конструкції на нові, безпечні і якісні», – резюмувала Наталія Комісар.
Головне фото – ілюстративне
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