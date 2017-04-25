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Яке свято 11 травня і що не можна робити в цей день

Яке свято 11 травня і що не можна робити в цей день
11 травня 2019 року вшановують пам’ять мучеників Дади, Максима і Квінтіліана.

Іменини сьогодні святкують: Кирило, Максим, Ганна, Віталій, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 11 травня

– Теплий вітер на Євсея обіцяє весняну благодать.

– Горобина зацвіла – до врожаю вівса.

– Тепла зоряна ніч обіцяє врожайний рік.

– Багато соку на березі – влітку будуть часто йти дощі.

– Ясний схід сонця – до теплого і сонячного літа.

– Сни з 10 на 11 травня можуть збутися на третій день. Якщо цього не відбулося, то не варто більше чекати їх виконання. Сновидіння, побачене вдень 11 травня, не збудеться.

Що можна робити 11 травня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

2. Якщо сьогодні почати лікувати серйозну хворобу, то можна розраховувати на сприятливий результат.

Що не можна робити 11 травня

1. Цього дня не можна немовляткові стригти нігті.

2. Не рекомендується саме в цей день проколювати вуха, адже через деякий час можна втратити слух.

3. Нікому не розповідайте про свої заручини, адже шлюб може швидко розпастися.

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Теги: травень, свято
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