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На кіноляпі в «Грі престолів» компанія «Starbucks» заробила мільярди доларів

На кіноляпі в «Грі престолів» компанія «Starbucks» заробила мільярди доларів
Американські маркетологи підрахували, що помилка знімальної групи серіалу "Гра престолів" принесла компанії Starbucks 2,3 мільярда доларів.

Про це розповіли в CNBC, - пише УНІАН.

Так, у четвертій серії фінального сезону "Гри престолів" в один з кадрів потрапив стаканчик з відомої мережі кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks.

Він знаходився на столі біля Дейенеріс Таргаріен. Цей ляп став мемом, про який заговорив увесь світ. Одна з PR-компаній США підрахувала, що в інтернеті, на телебаченні і радіо було приблизно 10 тисяч згадувань про Starbucks і "Гру престолів".

При цьому четверту серію тільки в прямому ефірі дивилися 11,8 мільйона глядачів. Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами. На думку маркетологів, всі ці згадки принесли компанії-кав'ярні приблизно 2,3 мільярда доларів.

Найцікавішим є те, що насправді чашка Дейнеріс не належить Starbucks. Цей стакан ірландської компанії Paper Cup. Зазначимо, що телеканал HBO відредагував четверту серію восьмого сезону фентезі-серіалу "Гра престолів", в якій з'явився стаканчик з кавою з Starbucks.


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Теги: компанія, Starbucks, кіно
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