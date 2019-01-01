На кіноляпі в «Грі престолів» компанія «Starbucks» заробила мільярди доларів





Про це розповіли в CNBC, - пише



Так, у четвертій серії фінального сезону "Гри престолів" в один з кадрів потрапив стаканчик з відомої мережі кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks.



Він знаходився на столі біля Дейенеріс Таргаріен. Цей ляп став мемом, про який заговорив увесь світ. Одна з PR-компаній США підрахувала, що в інтернеті, на телебаченні і радіо було приблизно 10 тисяч згадувань про Starbucks і "Гру престолів".



При цьому четверту серію тільки в прямому ефірі дивилися 11,8 мільйона глядачів. Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами. На думку маркетологів, всі ці згадки принесли компанії-кав'ярні приблизно 2,3 мільярда доларів.



Найцікавішим є те, що насправді чашка Дейнеріс не належить Starbucks. Цей стакан ірландської компанії Paper Cup. Зазначимо, що телеканал HBO відредагував четверту серію восьмого сезону фентезі-серіалу "Гра престолів", в якій з'явився стаканчик з кавою з Starbucks.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Американські маркетологи підрахували, що помилка знімальної групи серіалу "Гра престолів" принесла компанії Starbucks 2,3 мільярда доларів.Про це розповіли в CNBC, - пише УНІАН Так, у четвертій серії фінального сезону "Гри престолів" в один з кадрів потрапив стаканчик з відомої мережі кафе швидкого обслуговування американської фірми Starbucks.Він знаходився на столі біля Дейенеріс Таргаріен. Цей ляп став мемом, про який заговорив увесь світ. Одна з PR-компаній США підрахувала, що в інтернеті, на телебаченні і радіо було приблизно 10 тисяч згадувань про Starbucks і "Гру престолів".При цьому четверту серію тільки в прямому ефірі дивилися 11,8 мільйона глядачів. Теги з назвою компанії і серіалу розійшлися мережами, форумами, блогами і новинними сайтами. На думку маркетологів, всі ці згадки принесли компанії-кав'ярні приблизно 2,3 мільярда доларів.Найцікавішим є те, що насправді чашка Дейнеріс не належить Starbucks. Цей стакан ірландської компанії Paper Cup. Зазначимо, що телеканал HBO відредагував четверту серію восьмого сезону фентезі-серіалу "Гра престолів", в якій з'явився стаканчик з кавою з Starbucks.

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