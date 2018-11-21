У містечку на Волині – весільний бум
Сьогодні, 10:13
У Старій Вижівці за період з 1 по 10 травня одружилось 11 закоханих пар.
Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Так, сьогодні, 11 травня, у Старовижівському районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області зареєстрували свій шлюб 4 молоді пари наречених.
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Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
Так, сьогодні, 11 травня, у Старовижівському районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області зареєстрували свій шлюб 4 молоді пари наречених.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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