У містечку на Волині – весільний бум





Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.



Так, сьогодні, 11 травня, у Старовижівському районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області зареєстрували свій шлюб 4 молоді пари наречених.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старій Вижівці за період з 1 по 10 травня одружилось 11 закоханих пар.Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.Так, сьогодні, 11 травня, у Старовижівському районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області зареєстрували свій шлюб 4 молоді пари наречених.

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