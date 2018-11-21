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У містечку на Волині – весільний бум

У містечку на Волині – весільний бум
У Старій Вижівці за період з 1 по 10 травня одружилось 11 закоханих пар.

Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.

Так, сьогодні, 11 травня, у Старовижівському районному відділі ДРАЦС ГТУЮ у Волинській області зареєстрували свій шлюб 4 молоді пари наречених.

У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум
У містечку на Волині – весільний бум

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Теги: одруження, весілля
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