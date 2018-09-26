У Луцьку порахують безпритульних собак
Сьогодні, 10:18
Комульнальне підприємство «Ласка» запрошує долучитись до підрахунку безпритульних собак у Луцьку.
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Волинь».
Зазначили, що це буде друга подія такого типу. Перша була у вересні 2018 року.
«Підрахунок відбуватиметься 23-25 травня за методикою організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal-id.info UA», – йдеться у дописі.
За результатами цього підрахунку у КП зможуть скоригувати програму на 2019 рік, визначити необхідну кількість вакцини та інших препаратів для тварин та запланувати заходи по стерилізації.
Для підрахунку нам знадобляться активні та небайдужі волонтери зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00, 23,24, чи 25 травня або відразу 3 дні.
«На карті шукаєте зручний для вас сектор ЖОВТОГО кольору. (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив, коли заберуть всі сектори цього кольору - ми відкриємо наступний) та обираєте його з випадаючого списку.
Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку та натискаєте «Відправити»», – пояснюють у КП «Ласка».
Правила та деталі підрахунку – https://animal-id.info/counting
Зареєструватись можна тут – https://animal-id.info/site/become-volunteer?city_id=38
Координатори підрахунку - Наталія Рудь +30501519963 та Марта Копач +380676790925.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Facebook-спільноті «Волинь».
Зазначили, що це буде друга подія такого типу. Перша була у вересні 2018 року.
«Підрахунок відбуватиметься 23-25 травня за методикою організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal-id.info UA», – йдеться у дописі.
За результатами цього підрахунку у КП зможуть скоригувати програму на 2019 рік, визначити необхідну кількість вакцини та інших препаратів для тварин та запланувати заходи по стерилізації.
Для підрахунку нам знадобляться активні та небайдужі волонтери зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00, 23,24, чи 25 травня або відразу 3 дні.
«На карті шукаєте зручний для вас сектор ЖОВТОГО кольору. (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив, коли заберуть всі сектори цього кольору - ми відкриємо наступний) та обираєте його з випадаючого списку.
Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку та натискаєте «Відправити»», – пояснюють у КП «Ласка».
Правила та деталі підрахунку – https://animal-id.info/counting
Зареєструватись можна тут – https://animal-id.info/site/become-volunteer?city_id=38
Координатори підрахунку - Наталія Рудь +30501519963 та Марта Копач +380676790925.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Що, знайшли як вкрасти гроші шляхом примарної вакцинації та стерилізації? Хіба вакциновані пси не кусаються? Потрібно відловлювати і утримувати в притулку, або утилізовувати, якшо намає де тримати. Жорстоко, але здоров"я людей важливіше.
Останні новини
У Луцьку порахують безпритульних собак
Сьогодні, 10:18
У містечку на Волині – весільний бум
Сьогодні, 10:13
Яке свято 11 травня і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:52
У Луцьку просять замінити «прогнилий» дитячий майданчик
Сьогодні, 09:42