У Луцьку порахують безпритульних собак

Комульнальне підприємство «Ласка» запрошує долучитись до підрахунку безпритульних собак у Луцьку.Про це повідомили у Facebook-спільноті «Волинь».Зазначили, що це буде друга подія такого типу. Перша була у вересні 2018 року.«Підрахунок відбуватиметься 23-25 травня за методикою організації World Animal Protection на базі унікального програмного забезпечення від команди Animal-id.info UA», – йдеться у дописі.За результатами цього підрахунку у КП зможуть скоригувати програму на 2019 рік, визначити необхідну кількість вакцини та інших препаратів для тварин та запланувати заходи по стерилізації.Для підрахунку нам знадобляться активні та небайдужі волонтери зі смартфонами, які зможуть виділити 2 години ранкового часу з 7:00 до 9:00, 23,24, чи 25 травня або відразу 3 дні.«На карті шукаєте зручний для вас сектор ЖОВТОГО кольору. (якщо сектора немає у списку, вас хтось випередив, коли заберуть всі сектори цього кольору - ми відкриємо наступний) та обираєте його з випадаючого списку.Вводите коректно ваші дані, важливо вірний email, адже перед підрахунком саме на нього прийде підтвердження про реєстрацію, посилання, де потрібно завантажити додаток та доступ до додатку та натискаєте «Відправити»», – пояснюють у КП «Ласка».