Волинянин фурою протаранив легковика: один чоловік загинув, другий – в реанімації





Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23 години 10 травня, - пише ГУНП у Рівненській області.



На місці події поліцейські встановили, що 60-річний житель Ковельського району, який керував вантажівкою Volvo, виїжджаючи із узбіччя на дорогу, зіткнувся із легковим автомобілем ВАЗ 21053, що рухався назустріч. Останнім керував 40-річний житель села Берестя Дубровицького району. Попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер у кареті швидкої-медичної допомоги.



Пасажир легковика, 40-річний односелець водія, із політравмою перебуває у реанімації. Його стан оцінюють як стабільно важкий.



За факом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Орв'яниця на Рівненщині волинянин на смерть вантажівкою вбив людину.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 23 години 10 травня, - пише ГУНП у Рівненській області.На місці події поліцейські встановили, що 60-річний житель Ковельського району, який керував вантажівкою Volvo, виїжджаючи із узбіччя на дорогу, зіткнувся із легковим автомобілем ВАЗ 21053, що рухався назустріч. Останнім керував 40-річний житель села Берестя Дубровицького району. Попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер у кареті швидкої-медичної допомоги.Пасажир легковика, 40-річний односелець водія, із політравмою перебуває у реанімації. Його стан оцінюють як стабільно важкий.За факом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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